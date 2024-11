Juventus brava e fortunata contro l'Udinese. Ecco le nostre pagelle

Dopo due pareggi consecutivi in campionato, la Juventus di Thiago Motta torna alla vittoria e lo fa in maniera abbastanza convincente sul campo dell'Udinese di Runjaic. A decidere il match l'autorete sfortunata di Okoye e la rete di Nicolò Savona. Con questo successo la Juventus sale a quota 21 punti agganciando l'Inter di Simone Inzaghi che domani sera giocherà contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. Udinese non troppo fortunata su entrambi i gol della Vecchia Signora. Abisso bravo nell'annullare il gol a Davies per un fallo precedente su Gatti. Ecco le pagelle di Udinese-Juventus.

Le pagelle dell'Udinese

Maduka Okoye 6: Sfortunato sull'autogol visto che la sfera sbatte sul palo e poi sulla sua schiena prima di depositarsi in rete. Incolpevole sul 2-0 di Savona è bravo a dire no a Koopmeiners al minuto 91'.

Christian Kabasele 5,5: In difesa è uno dei punti fermi dell'Udinese ma quest'oggi sembra più in difficoltà ed appannato (dal 46' Festy Ebosele 6: Soffre di meno rispetto a chi lo ha preceduto e porta a casa una sufficienza)

Jaka Bijol 6: Il cartellino giallo ad inizio ripresa lo condiziona per il resto della partita ma, nonostante le difficoltà iniziali, è sicuramente la colonna portante a livello difensivo dell'Udinese.

Lautaro Giannetti 6: Ci mette fisico ed esperienza e tutto sommato non sfigura.

Kingsley Ehizibue 5: Meno ficcante rispetto alle precedenti uscite, riesce ad essere poco pericoloso sulla sua fascia di competenza.

Sandi Lovric 5,5: Non è tonico e reattivo come al solito in regia. Soffre la pressione del centrocampo della Juventus. (dal 46' Oier Zarraga 6: Entra con voglia, grinta e prova a metterci quantità e qualità)

Kasper Karlstrom 5,5: Come Thauvin, è uno dei giocatori da cui ci si attende qualche giocata qualitativamente più pulita. Oggi, però, gli riesce poco e niente.

Martin Payero 6: Del terzetto di centrocampo è quello più sul pezzo. Prova a fare da collante tra i reparti ma non sempre è preciso.

Jordan Zemura 5,5: Le sue sortite offensive sulla fascia sinistra sono limitate e così risulta poco pericoloso. (dal 67' Hassane Kamara 6: Ci mette fisico e voglia ed è una cosa che si nota

Florian Thauvin 5,5: Da un giocatore delle sue qualità ci si aspetta sempre qualcosa in più ma questa sera sembra avere le polveri bagnate (dal 67' Lorenzo Lucca 6: Si fa vedere facendo tanto movimento e colpisce una traversa che sta ancora tremando. Sfortunato)

Keinan Davis 6: Segna in maniera scaltra ma giustamente Abisso annulla per una spinta netta a una mano su Gatti. Sfiora il gol di testa da corner ma Di Gregorio gli dice no.

Allenatore Kosta Runjaic 5,5: La sua Udinese gioca un primo tempo un po' sotto ritmo rendendo così più agevole il compito della Juventus. Nella ripresa i bianconeri provano a restare in partita senza però mai essere pericolosi.

Le pagelle della Juventus

Michele Di Gregorio 7: Decisivo in almeno due tre circostanze. Sempre concentrato, si conferma uno dei migliori portieri in circolazione

Nicolò Savona 7: Segna il suo secondo gol con la maglia della Juventus che è anche quello che mette di fatto in ghiaccio la partita. Buona prestazione sia a livello difensivo che offensivo (dall'81' Danilo sv: troppo poco tempo per giudicarlo)

Federico Gatti 6,5: Soffre la fisicità di Davies ma tutto sommato riesce nell'intento di limitarlo.

Pierre Kalulu 6,5: Solido, non sbaglia niente o quasi nonostante avesse davanti un giocatore fisico come Davies prima e Lucca poi

Andrea Cambiaso 6: Dal suo lato difficilmente si passa. La sua più grande dote è quella di saper stare in campo e anche questa sera gioca una partita diligente e accorta. (dall'81' Juan Cabal sv: troppo poco tempo per giudicarlo)

Manuel Locatelli 6,5: Davanti alla difesa svolge un lavoro prezioso, ripulisce spesso tanti palloni complicati e risulta decisivo.

Kephren Thuram 6,5: Decisivo nel gol che sblocca la partita, visto che è dal suo tiro che nasce poi l'autorete di Okoye. A metà campo fa sentire la sua presenza. In crescita. (dal 70' Weston McKennie 6: Entra per dare respiro al centrocampo della Juventus e riesce nel suo intento.

Timoty Weah 6,5: L'anno scorso era un corpo estraneo a questa squadra, quest'anno sembra aver cambiato marcia anche per merito di Thiago Motta. Spina nel fianco costante (dall'87' Samuel Mbangula sv)

Teun Koopmeiners 5,5: Gioca in una posizione differente rispetto all'Atalanta e sembra non sentirsi particolarmente a suo agio. Al 91' si divora un gol facile facile tutto solo davanti ad Okoye

Kenan Yildiz 6,5: Il secondo gol nasce da una sua iniziativa che si stampa prima sul palo e poi sul piede di Savona che fa 2-0 di tap-in. Giocatore dalle qualità enormi e in continua crescita

Dusan Vlahovic 5,5: Prima di uscire dal campo prova a colpire con il sinistro ma Okoye gli dice no. Questa è forse la cosa più bella della sua partita. Troppo poco però per dargli una sufficienza. Deve crescere dal punto di vista mentale ma anche tecnico. Rimandato (dal 70' Francisco Conceincao 5,5: Si vede poco e non riesce ad essere incisivo come nelle ultime uscite)

Allenatore Thiago Motta 6: Niente di trascendentale, ma la sua Juventus continua ad essere imbattuta in campionato e torna alla vittoria dopo i due pareggi contro Inter e Parma.

Buon viatico in vista della sfida in Champions League ma anche lui sa che la sua squadra può e deve fare di più.

Arbitro Rosario Abisso (Palermo) 6,5: Vede bene sulla spinta di Davies ai danni di Gatti che avrebbe potuto riaprire la partita. Per il resto gestisce bene senza particolari affanni