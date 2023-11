Juventus-Cagliari: ecco dove vederla e chi scenderà in campo

Oggi alle ore 18.00 all'Allianz Stadium la Juventus di Massimiliano Allegri ospiterà il Cagliari dell'ex Claudio Ranieri. Per i bianconeri si tratta di una sfida importante per chiudere in bellezza una prima parte di stagione molto positiva fatta di 26 punti, ovvero 8 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Conquistare i tre punti contro i sardi vorrebbe dire anche sorpassare almeno per oltre 24 ore l'Inter di Simone Inzaghi impegnata domani sera a San Siro contro il sorprendente Frosinone di Eusebio Di Francesco. Il Cagliari, però, nonostante una classifica deficitaria è in netta ripresa e non andrà a fare da sparring partner allo Stadium.

Allegri non vuole cali di tensione

Massimiliano Allegri alla vigilia del match contro il Cagliari ha cercato di tenere alta l'attenzione dei suoi giocatori: "L'errore dietro l'angolo è quello di strafare, non c'è da strafare, ma fare la normalità. Quando finisce la partita serve portare a casa i tre punti. La partita è importante sotto entrambi i punti di vista, sia per chiudere bene prima della sosta questo ciclo che per la classifica per mantenere il vantaggio sulla quinta in classifica".

Allegri ha poi annunciato qualche scelta di formazione: "Domani il capitano sarà Locatelli fresco di rinnovo. Un bel premio per lui. Gioca Szczesny, quest’anno purtroppo non giocando le coppe abbiamo delle partite in meno e per Perin sarà un anno più difficile perché giocherà un po’ meno". Il tecnico ha poi glissato sul tema mercato: "Con la società non abbiamo parlato, siamo un gruppo coeso e la forza di questo gruppo sono quelli che non giocano" . Sugli undici titolari: "In porta giocherà Szczesny, in difesa Gatti. Locatelli sarà il capitano".

Dopo la sosta delle nazionali ci sarà l'Inter allo Stadium ma per Allegri non è ancora il momento per parlarne: "La partita col Cagliari è difficile, non tanto perché abbiamo l'Inter e prima la sosta. Abbiamo un periodo di risultati importanti, può abbassare l'attenzione e l'energia. E' una partita importante di campionato. Va affrontata con serenità, umiltà e rispetto, senza pensare a ciò che sarà tra 15 giorni. Importante la partita di domani, sennò buttiamo quanto fatto nelle ultime partite".

Le scelte degli allenatori

Allegri si affida ormai alla sua formazione titolare con Szczesny in porta e il terzetto Gatti, Bremer, Rugani in difesa (in attesa che torni capitan Danilo dopo la sosta). A centrocampo vista la squalifica di Rabiot ci saranno McKennie, Locatelli, Miretti con Cambiaso a destra e Kostic a sinistra. In attacco Kean, Chiesa. Vlahovic e Milik scalpitanti in panchina. Questo invece l'undici di Ranieri: in porta Scuffett, difesa a quattro con Zappa a destra, Augello a sinistra, centrali Goldaniga e Dossena. Deiola, Prati, Makoumbou a centrocampo con Mancosu a ispirare il duo Pavoletti-Luvumbo.

Dove vedere la partita e le probabili formazioni

Juventus-Cagliari si giocherà oggi, sabato 11 novembre 2023 all'Allianz Stadium di Torino e il calcio d'inizio alle ore 18.00. La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, la cui app si può scaricare su smart tv, Xbox, PlayStation, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno vedere la partita anche attivando Zona Dazn, al canale numero 214 di Sky.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Kean, Chiesa. Allenatore Massimiliano Allegri

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Mancosu; Pavoletti, Luvumbo. Allenatore Claudio Ranieri