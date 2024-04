Juventus – Fiorentina 1-0: terzo gol annullato ma bianconeri straripanti | La diretta

L’imperativo è vincere per la Juventus di Massimiliano Allegri, in questo momento a venti punti esatti di stacco dall’Inter capolista e superata a +9 dal Milan – considerando gli stop di Bologna ed Atalanta, la Vecchia Signora deve compiere lo scatto stasera. I tre punti servono però non poco anche alla Fiorentina del chiacchierato Vincenzo Italiano, perché l’Europa è lì ma pare sempre troppo lontana: un decimo posto che ai toscani sta particolarmente stretto. Due squadre indubbiamente fuori fase, che hanno una necessità impellente di redimersi: se si considerasse soltanto la tornata di ritorno della stagione, sia la Viola che i bianconeri occuperebbero la seconda metà della classifica. Contro il destino infausto, si riparte dall’Allianz: per tre punti pesantissimi.

Le formazioni titolari

Massimiliano Allegri sceglie, davanti a Szczęsny, il trio di solidità Gatti, Bremer, Danilo; a centrocampo Cambiaso e Kostić il compito di avanzare sulle ali, mentre McKennie e Rabiot affiancano Locatelli a spingere dietro alle riconfermate due punte di qualità, i due grandi ex Dušan Vlahović e Federico Chiesa.

Vincenzo Italiano tira le somme: con Terracciano fra i pali, capitan Biraghi è speculare in fascia a Kayode, coi centrali Ranieri e Milenković. Mandragora e Bonaventura in mediana, a Barák il sostegno del comparto offensivo con Nico González e Kouame a sostenere Belotti prima punta.

La cronaca in diretta

45' - La Penna concede 2' di recupero e la Fiorentina cerca di concludere in bellezza: buono lo scambio tra Nico González e Barák, ma il cross dell'argentino è deviato e finisce agilmente tra le braccia di Szczęsny

43' - Bell'idea di Kouame per il movimento di Barák in incursione nell'area bianconera: preso in controtempo il centrocampista ceco

41' - La Fiorentina cerca di guadagnare campo: il mancino di Mandragora, copia e incolla del gol strepitoso all'Atalanta, è ribattuto; arriva allora Biraghi, che tenta la conclusione (out) da distanza siderale

37' - Primo corner della gara per la Fiorentina, e prima parata di Szczęsny

33' - Il gol è ufficialmente annullato da La Penna dopo l'indicazione del fuorigioco: è il terzo del match

32' - Gol annullato: Chiesa straripante trova un corridoio brillante per McKennie che la piazza in mezzo per Vlahović, che sfonda la porta dell'inerte Terracciano. Tutto fermo, però, per il check del Var

31' - Primo guizzo di Nico González che però si perde in un nulla di fatto

25' - La Fiorentina è bloccata: fatica nella costruzione e non riesce ad andare oltre la trequarti

23' - La Juve continua a spingere, sulle ali dell'entusiasmo del vantaggio

21' - GOL! - Il corner di Chiesa trova preciso Bremer, che stacca imperioso ma trova il palo; sulla ribattuta corta del legno, basta la zampata di Gatti per il tap-in. 1-0 Juve

18' - Il gioco s'interrompe brevemente perché Biraghi rimane a terra in seguito ad uno scontro di gioco con McKennie

12' - Ancora fuorigioco a porta bucata: da corner e scambio corto tra Chiesa e Kostić, un altro cross delizioso del terzino serbo trova Gatti che la stampa di testa sulla traversa; sulla ribattuta, è l'ex Vlahović a buttarla dentro, ma il gioco era stato già interrotto da La Penna

10’ – Ripartenza fulminea della Juve - con presunto fallo su Belotti contestato dai toscani - che torna a farsi pericolosa passando ancora da Kostić: l'esterno morbido in mezzo deviato in corner da Kouame

6' - Kostić si libera bene per il cross: pallone respinto, trova la torre Gatti che serve McKennie che si gira e imbuca agilmente alle spalle di Terracciano; la difesa viola era però salita coi tempi giusti, e non c'è alcun dubbio sul fuorigioco del texano

3' - Un buon inizio per la Juventus, che attende i primi tentativi di possesso della Viola, ma si fa già avanti con maggior propensione

1’ – Al via il match sotto gli occhi d'un Allianz da brividi, che s'accende ancora una volta sulla questione razzismo: " Never Again " è lo slogan che scatena gli applausi dell'intero stadio

Il tabellino del match

JUVENTUS (3-5-2) – Szczęsny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostić; Vlahović, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri

FIORENTINA (4-2-3-1) – Terracciano; Biraghi, Ranieri, Milenković, Kayode; Mandragora, Bonaventura; Barák, Nico González, Kouame; Belotti. Allenatore: Vincenzo Italiano

Marcatori: 21' Gatti (J)

Ammoniti: n/a

Espulsi: n/a

Arbitro: Federico La Penna (Roma)