Juventus-Friburgo, le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

La Juventus torna protagonista in Europa League. Dopo la sconfitta contro la Roma in campionato, i bianconeri proveranno a rifarsi nella sfida contro il Friburgo agli ottavi. Il match d'andata contro i tedeschi si gioca all'Allianz Stadium (calcio d'inizio alle 21.00) giovedì 9 marzo. Il ritorno è fissato in Germania, all'Europa Park Stadion, giovedì 16 marzo (calcio d'inizio alle 18.45).

Il momento della Juve

Il turno precedente contro il Nantes, con un Di Maria in grande spolvero, ha restituito grande fiducia a tutto il gruppo, dopo il girone horror in Champions. Vista la distanza sempre più ampia dal quarto posto (al momento sono 12 i punti di stacco da Roma e Milan) vincere un trofeo europeo rappresenta in questo momento l'obbiettivo principale della squadra allenata da Allegri. A meno che non ci sia un clamoroso ribaltone della giustizia sportiva: in quel caso senza la penalizzazione di 15 punti la Juve rientrerebbe in piena corsa per la Champions, raggiungendo l'Inter al secondo posto. Prima però c'è la sfida col Friburgo, un avversario non certo facile. Scopriamo il perché.

La vigilia della partita contro il Friburgo insieme alla squadra — JuventusFC (@juventusfc) March 8, 2023

L'avversario

La squadra della Foresta Nera sta vivendo il momento migliore della sua storia. Da due anni staziona ai piani alti della Bundesliga e per la prima volta nel 2023 ha raggiunto gli ottavi di finale di una coppa europea. Al momento si trova al quarto posto, a pari merito con il Lipsia e con solo 7 punti di ritardo dalle capolista Bayern e Dortmund.

La formazione allenata da Christian Streich torna a disputare un match europeo dopo ben tre mesi, in quanto vincente del proprio girone e di conseguenza automaticamente qualificata per gli ottavi di finale. Nella fase a gironi, i tedeschi hanno chiuso il loro raggruppamento proprio davanti al Nantes, con Qarabag e Olympiacos rispettivamente terza e quarta classificata. Il giocatore più temibile è l'italiano Vincenzo Grifo, giocatore da tempo nel giro della Nazionale di Mancini, che ha già segnato 11 gol in campionato, ai quali vanno aggiunte due reti in Europa League. Attenzione poi al rapidissimo giapponese Ritsu Doan, una delle rivelazioni all'ultimo Mondiale. Guida la difesa il nazionale tedesco Matthias Ginter.

Le probabili formazioni

Allegri, per la partita di andata contro il Friburgo, pare intenzionato a confermare il 3-5-2, modulo che, per il tecnico, garantisce equilibrio e solidità. In difesa potrebbe rivedersi dal primo minuto capitan Bonucci, con i brasiliani Bremer e Danilo ai suoi lati. In mezzo al campo certi del posto Locatelli e Rabiot, con l'altra maglia contesa da Fagioli (favorito), Paredes e Barrenechea. Sulla corsia sinistra ci sarà Kostic, mentre a destra, con De Sciglio out, spazio per Cuadrado. A guidare l'attacco Vlahovic: insieme a lui più Di Maria che Chiesa.

Friburgo con Holer in attacco, sorretto da Doan e Grifo. Centrocampo con Eggestein e Hofler, mentre sui binari esterni agiranno Kubler e Gunter. Difesa a tre a protezione di Flekken: Sildillia, Ginter e Lienhart. In forte dubbio - a causa di una tonsillite - c'è Gregoristch. In caso di recupero in extremis dell'austriaco, Streich potrebbe ridisegnare l'assetto dei suoi sulle note del 4-2-3-1, e a farne le spese, in termini di titolarità, sarebbe Sildillia.

JUVENTUS (3-5-2) - Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri

FRIBURGO (3-4-2-1) - Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart; Kubler, Eggestein, Hofler, Gunter; Doan, Grifo; Holer. Allenatore: Christian Streich

La doppia sfida

Il doppio confronto tra Juventus e Friburgo è in programma il 9 e il 16 marzo 2023. L'andata si giocherà a Torino e il ritorno in Germania. Il regolamento prevede che il ritorno si disputi in casa della squadra arrivata prima nei gironi di Europa League. Il 17 marzo ci sarà il sorteggio dei quarti, che si disputeranno il 13 e il 20 aprile. A seguire le semifinali l'11 e il 18 maggio. La finale è prevista per il 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest.

Andata - 9 marzo ore 21:00: Juventus-Friburgo

Ritorno - 16 marzo ore 18:45: Friburgo-Juventus

Dove vedere il match in tv

Juventus-Friburgo sarà visibile su DAZN, la cui app si potrà scaricare su smart tv compatibile, su console di gioco come PlayStation e Xbox, o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. La sfida di Europa League sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (252). La partita sarà visibile anche in streaming su Sky Go e NOW.

La telecronaca del match, su DAZN, sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato in cabina di commento da Andrea Stramaccioni. Su Sky parola a Maurizio Compagnoni, coadiuvato dal commento tecnico di Aldo Serena.