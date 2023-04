La Juventus batte (di misura) l'Hellas Verona: 1-0. Decide Kean

La Juventus vince (1-0) contro l'Hellas Verona nel posticipo serale valido per la 28ª giornata di Serie A. Decide un gol di Moise Kean ad inizio secondo tempo.

Nel primo tempo i veneti hanno un approccio migliore e giocano senza timori. La Juve è guardinga e aspetta l'occasione buona per colpire. A fine primo tempo i bianconeri salgono di tono e colpiscono una traversa su calcio di punizione di Danilo, con la deviazione decisiva di Depaoli. Nella ripresa la squadra di Allegri trova il vantaggio grazie ad un gol di Moise Kean, che aveva deciso già la sfida dell'andata. Servito in area da un bell'assist di Locatelli, l'ex Everton trafigge Montipò. Passati in vantaggio i bianconeri provano a controllare la partita. Ottima occasione per i veronesi, ci prova il neo entrato Terracciano, da fuori area ma Szczesny respinge prontamente. È l'unico brivido che corre la Juve, prima del fischio finale.

Grazie a questa vittoria (la terza consecutiva) i bianconeri salgono a 44 punti, in attesa di novità sul fronte della giustizia sportiva. Sempre più difficile la lotta salvezza per l'Hellas, terzultimo a 19 punti. Prossimo impegno della Juve sempre in casa, martedì 4 aprile, l'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter.

La partita

Allegri schiera il solito 3-5-2 con Danilo, Bremer e Gatti davanti a Szczesny. In mediana Locatelli, Fagioli e Barrenechea, sugli esterni Cuadrado e De Sciglio. In avanti Milik e Kean.

Zaffaroni risponde con il 3-4-2-1, con Montipò tra i pali protetto da Dawidowicz, Ceccherini e Magnani. Centrocampo affidato a Tameze e Veloso, sulle fasce Faraoni e Depaoli. Tra le linee Duda e Lasagna, alle spalle di Gaich.

Primo tempo

L'Hellas Verona pressa alto e ha subito un'ottima occasione. Al 3' Duda indisturbato calcia dal limite dell'area, è pronto Szczesny. Al 15' gialloblù ancora pericolosi, scatto in profondità di Lasagna, che dalla linea di fondo dà il pallone dall'altra parte a Depaoli. Conclusione al volo e palla fuori di poco. Al 23' ci prova Cuadrado su punizione, palla alta di poco. Al 37' punizione dal limite dell'area, tira Danilo e colpisce la traversa, complice un'evidente deviazione di Depaoli. La Juve sale di tono ma non costruisce grandi occasioni. Il primo tempo finisce 0-0.

Secondo tempo

Al 56' la Juve passa in vantaggio dopo una bella azione corale. Locatelli trova libero in area Kean, che da ottima posizione non lascia scampo a Montipò. Cominciano i cambi e Allegri cambia l'attacco fuori Milik e Kean, entrano Di Maria e Vlahovic. La squadra di Zaffaroni perde pian piano consistenza e i bianconeri gestiscono la partita senza affanni. All'83' il neo entrato Terracciano ci prova con un bel sinistro da fuori area, Szczesny si distende e dice no. Poco dopo è Bremer a fallire una comoda occasione sotto porta. Dopo cinque minuti di recupero l'arbitro fischia la fine. La Juve vince ancora davanti al suo pubblico.

Il tabellino

JUVENTUS (3-5-2) - Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado (65' Kostic), Fagioli, Locatelli, Barrenechea (46' Miretti), De Sciglio; Kean (60' Vlahovic), Milik (61' Di Maria). A disposizione: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Soulé, Rugani, Iling-Junior, Di Maria. Allenatore: Massimiliano Allegri

HELLAS VERONA (3-4-2-1) - Montipò; Dawidowicz, Ceccherini (67' Cabal), Magnani; Faraoni (82' Terracciano), Tameze, Veloso (66' Verdi), Depaoli (68' Doig); Lasagna (78' Ngonge), Duda; Gaich. A disposizione: Perilli, Ravasio, Braaf, Kallon, Nielsen. Allenatore: Marco Zaffaroni

Marcatori: 56' Kean (J)

Ammoniti: Depaoli (HV), Gaich (HV), Kean (J)

Arbitro: Matteo Marchetti (Ostia Lido)