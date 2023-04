Juventus-Inter, le pagelle dei protagonisti

JUVENTUS

Perin 6 – C’è sempre, anche se gioca una volta ogni morte di Papa. Incolpevole sul rigore, anche lui meriterebbe di giocare qualche partita in più.

Danilo 6,5 – La difesa bianconera è un meccanismo ben oliato ma senza il suo contributo crollerebbe tutto. Capitano di nome e di fatto.

Bremer 5 – Preciso come pochi, zero sbavature, chiude ogni varco con tempismo mirabile. Qualche scintilla con Lukaku ma non sbaglia quasi niente. Inspiegabile quindi il tocco di mano.

Gatti 6 – Si vede che gli manca il ritmo partita ma la stoffa non gli manca. Con qualche minuto in più potrebbe rendersi ancora più pericoloso. Prova comunque incoraggiante la sua.

Cuadrado 6 – Non combina quasi niente, tanto da chiedersi se sia davvero sceso in campo o meno. Arretra spesso in difesa ma quando gli arriva il pallone giusto lo scaraventa in porta. Micidiale. Nel finale perde la testa e si becca un’espulsione davvero incomprensibile.

Locatelli 6 – Preciso in copertura, quando alza il baricentro riesce a scambiare bene con Vlahovic. Peccato che gli manchi un po’ la continuità.

Fagioli 5,5 – Si dà un gran daffare ma in area rischia il patatrac sul fallo di mano. In una serata storta per tutto il reparto, non riesce a dare la svolta. Sarebbe ingeneroso chiederlo proprio a lui...

dal 64’ Miretti 6 – Preciso quanto basta, Allegri gli chiede di portare ordine e lui fa quello che gli viene chiesto con precisione. Per brillare ci sarà tempo.

Rabiot 6,5 – Niente male stasera, volontà e qualità. Appena ha un po’ di spazio si scatena come sa fare lui. Sfortunato in un paio di occasioni.

Kostic 5,5 – Rientra poco, poco preciso nelle ripartenze, talvolta svagato. Frustrato, cerca ogni tanto il gol della domenica, ma non è giornata. Meglio quando si accentra.

Di Maria 6 – Sprazzi abbacinanti di gran gioco ma svanisce dal campo per lunghi tratti. Avrebbe bisogno di spazi ma stasera sono davvero pochi. Esce molto frustrato; comprensibile per uno della sua classe.

dal 64’ Chiesa 6 – Entra in campo determinato a dare la scossa ma s’infrange sul muro nerazzurro. Anche lui ha tanta voglia ma contro una difesa tosta come quella dell’Inter può davvero poco.

Vlahovic 5 – Poco preciso quando conta, meglio quando gioca spalle alla porta. Si capisce che avrebbe voglia di spaccare il mondo ma da qualche tempo non gliene va bene una.

dal 73’ Milik 6 – Tre minuti e per poco non trova la deviazione che varrebbe l’1-0. Quando c’è il suo lo fa sempre, meriterebbe forse più spazio.

Allenatore: Massimiliano Allegri 6 – La sua Juventus non sbaglia quasi niente, pur senza creare montagne di occasioni tiene i nervi saldi, ha il sangue freddo di aspettare l’occasione buona e convertirla in un gol pesante. Il rigore del finale non cambia i verdetti di una partita indovinata.

INTER

Handanovic 5,5 – Non ha molto da fare ma c’è sempre. Nel finale gigioneggia un po’ troppo e rischia di farsi scippare il pallone da Milik. Incolpevole sul gol. Si becca un rosso nel confuso finale davvero evitabilissimo.

D'Ambrosio 6 – Segnare non sarebbe il suo mestiere ma l’errore nel finale del primo tempo è di quelli pesanti. Dal punto di vista difensivo non sbaglia molto.

dall’81 Dumfries s.v.

Acerbi 6 – Non è che faccia granché in fase di costruzione ma dietro fa quel che deve fare senza grossi problemi. Stasera va così.

Bastoni 6 – Preciso in copertura, in impostazione ogni tanto non sa bene che pesci prendere.

Darmian 5,5 – Una partita storta dopo tante prestazioni da applausi può anche capitare. L’impegno ce lo mette sempre ma quando non può spingere come al solito diventa un attimo prevedibile.

Barella 6 – Meno guizzante del solito, anche perché farsi strada nella difesa bianconera non è semplice. Quando combina con Dzeko è pericoloso ma non capita spesso.

Brozovic 6 – Cartellino risparmiabile, molto nervoso. Minaccia la porta di Perin un paio di volte ma non è molto preciso nel tiro. Inzaghi lo cambia per evitare ulteriori problemi.

dall’80’ Asslani s.v.

Mkhitaryan 6 – In chiusura c’è, meno in impostazione. Bello il suo tiro al 63’ dal limite dell’area. Da quelle parti ha a che fare con clienti poco simpatici ma fa il suo.

Dimarco 6 – Un po’ sottotono, talvolta a corto di idee. Interessante quando prova a fare da sponda in area. Aveva pochi allenamenti nelle gambe e si spegne nel finale. Inzaghi lo cambia in tempo.

dal 67’ Gosens 6 – Stringe un po’ troppo su Milik, lasciando solo Cuadrado. Peccato perché fino a quel momento aveva fatto pure benino.

Dzeko 6 – Non una delle sue migliori prestazioni, un po’ meglio nel secondo tempo, quando inizia a spostarsi sulla destra. Corre parecchio, tocca molti palloni ma non combina granché.

dal 67’ Lukaku 5,5 – Troppo nervoso, i compagni di squadra non lo aiutano e lui se la prende con il povero Gatti. Quando gli capita un mezzo pallone trova due difensori sulla traiettoria. Gelido nel convertire il rigore che vale il pari ma rovina tutto esultando troppo. Errore assurdo il suo.

Martinez 5 – Troppo solo, guardato a vista dai centrali della Juventus, gli manca il guizzo. Le prova di tutte ma la convinzione non è quella dei giorni migliori. Insomma, non è serata.

dall’85’ Correa s.v.

Allenatore: Simone Inzaghi 5,5 – Mettere in campo una squadra combattiva dopo la batosta subita dalla Fiorentina non è semplice ma l’Inter di stasera è fin troppo rinunciataria. Se la difesa ha preso gol su uno dei pochissimi errori, davanti alla porta mancano davvero le idee.