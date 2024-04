Juventus-Lazio, in campo per la Coppa Italia

Sfida d'andata di Coppa Italia tra la Juventus di Massimiliano Allegri e la Lazio di Igor Tudor che si sono già affrontate sabato 30 marzo e che hanno visto la vittoria al 93' di Marusic. Questa sera le due squadre si riaffrontano all'Allianz Stadium in un match valido per l'andata delle semifinali dell'edizione 2023-24 di Coppa Italia: calcio d'inizio alle ore 21. I bianconeri hanno conquistato la semifinale grazie al rotondo successo per 4-0 sul Frosinone. La Lazio invece è approdata al turno successivo della coppa nazionale battendo per 1-0 la Roma nel derby. Allegri sceglie il tandem Chiesa-Vlahovic, Tudor risponde con Zaccagni e Luis Alberto alle spalle di Immobile.

La cronaca della partita

Primo tempo

8' - Juventus più intraprendente con Chiesa e Vlahovic che sembrano ispirati. Gatti interviene in scivolata su Zaccagni e la palla esce sul fondo: rimessa per la Lazio ma i bianconeri protestano perché in realtà era calcio d'angolo

6' - Diversi errori da ambo le parti: si sente la tensione visto che entrambe le squadre stanno vivendo un stagione incolore

3'- Partita ancora nelle prime fasi di studio, con le due squadre che stanno giocando a ritmi blandi

- Fischio d'inizio allo Stadium!

Il tabellino



Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri.

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Patric; Marusic, Guendouzi, Vecino, Felipe Anderson; Luis Alberto, Zaccagni; Immobile. Allenatore Igor Tudor.

Marcatori:

Ammoniti:

Arbitro: Davide Massa (Imperia)