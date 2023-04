Juventus-Napoli, chi giocherà e dove vederla in tv

La settimana più lunga della Juventus si chiude tra le mura amiche dello Stadium, dove l’undici di Max Allegri ospiterà il Napoli capolista. Dopo la restituzione temporanea dei 15 punti di penalizzazione, la Vecchia Signora arriva al big match da terza in classifica e con un’idea meravigliosa in testa: approfittare del passo falso della Lazio contro il Torino per riprendersi il secondo posto. I partenopei arrivano a Torino col dente avvelenato dopo l’uscita in Champions nel derby d’Europa col Milan mentre i bianconeri sono in un gran momento dopo aver eliminato lo Sporting Lisbona. Previsto il tutto esaurito, visto l’annullamento della chiusura della Tribuna Sud per i cori razzisti contro Lukaku in coppa. Vediamo quindi come arrivano Juventus e Napoli, le parole dei tecnici e dove seguire questa partita in diretta.

Allegri: "Obiettivo secondo posto"

Se Spalletti ha preferito evitare la conferenza stampa prima della trasferta a Torino, probabilmente per evitare domande sulla dolorosa uscita in Champions col Milan e tenere le carte al petto sulla formazione anti-Juve, Allegri conferma l’obiettivo chiave dei bianconeri: conquistare il secondo posto. “Mi aspetto un Napoli che si avvia a vincere lo Scudetto: stanno facendo un campionato straordinario, domani sarà difficile perchè loro sono forti. Vorranno fare più punti possibili per vincere al più presto il campionato, e noi dovremmo fare una bella partita, cercando di fare anche noi più punti possibili fino alla fine dell'anno per arrivare al secondo posto”. Il pesante 5-1 subito al Maradona è storia antica ma, secondo il tecnico livornese, è stato un momento di svolta nella stagione: “Dall'andata con il Napoli abbiamo dovuto resettare tutto, abbiamo dovuto risalire la china con questa penalizzazione, abbiamo fatto bene ma da ora bisogna fare meglio. Ci giochiamo due finali, e dobbiamo cercare di prendere la Lazio al secondo posto”.

Se Allegri preferisce glissare sul possibile turnover in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia con l’Inter, il tecnico bianconero conferma la sua fiducia in Vlahovic, finito nel mirino della critica per qualche errore di troppo sotto porta. “Non sono preoccupato, stamattina si è allenato bene ed era sereno. Sta facendo un percorso di crescita, ha trovato difficoltà ma non è che ora è diventato scarso. Dusan è un grande giocatore, che come tutti deve migliorare, e in questo momento gli gira storto. Lui deve rimanere sereno e tranquillo, perchè non è l'unico responsabile della Juventus, lo è tutta la squadra. Lui deve rimanere sereno e tranquillo”.

Come giocheranno

Allegri dovrà gestire le forze dei suoi uomini dopo una serie di partite importanti e un gruppo abbastanza stanco, che mercoledì dovrà incrociare le spade contro l’Inter in semifinale di Coppa Italia. Davanti a Szczesny, staffetta obbligata per il tecnico livornese, visto che la presenza di Bremer è in dubbio: spazio quindi ancora al giovane Gatti, che finora con Danilo e Alex Sandro ha fatto molto bene. Altro dubbio sulla fascia destra, dove De Sciglio se la batte con Cuadrado. A sinistra dovrebbe rientrare Kostic mentre al centro, accanto agli insostituibili Rabiot e Locatelli, possibile che trovi spazio ancora Fagioli, favorito su Miretti. In attacco, invece, le voci dalla Continassa riportano che Di Maria e Chiesa non sarebbero ancora al meglio. Dal primo minuto dovrebbero partire quindi Vlahovic e Milik.

Il Napoli arriva a Torino con qualche problema di formazione in più, viste le parecchie assenze. Spalletti dovrà fare a meno di due pezzi da novanta come Mario Rui e Politano, mentre la presenza di Rrahmani è in forte dubbio, visto i problemi accusati nel finale contro il Milan. Scelte quindi quasi obbligate per il tecnico di Certaldo che riproporrà il suo 4-3-3 con una difesa quasi inedita: a parte il capitano Di Lorenzo, il rientrante Kim ed Olivera, possibile che Juan Jesus vinca il ballottaggio con Ostigard. A centrocampo accanto a Lobotka ed Anguissa dovrebbe trovare posto Lobotka, decisamente favorito nei confronti di Elmas. In attacco, invece, pochi dubbi: se Kvaratskhelia ed Osimhen sono inamovibili, l’assenza di Politano lascia spazio al rientro di Hirving Lozano dal primo minuto.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Danilo, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri



NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti



Arbitro: Fabbri (Sezione di Ravenna)

Dove vederla in tv

Juventus-Napoli, il big match della 31a giornata di Serie A che prenderà il via alle 20:45 di domenica 23 aprile all’Allianz Stadium di Torino, sarà trasmessa in diretta da DAZN, la cui app è scaricabile su smart tv compatibili oppure utilizzando dispositivi Amazon Fire Stick e Google Chromecast, oppure console PlayStation e Xbox. Gli utenti di Sky che hanno attivato l’opzione Zona DAZN potranno seguire la partita via satellite, senza problemi di connettività, sul canale 214.

Se invece siete fuori casa, potrete vedere lo scontro tra i bianconeri e gli azzurri in streaming direttamente sul portale ufficiale o attraverso l’app su tablet o smartphone. Vista l’importanza della gara, la telecronaca sarà affidata alla coppia principe di DAZN, Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini. Buona partita a tutti!