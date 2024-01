La Juventus non muore mai: Vlahovic regala la vittoria contro la Salernitana al 91'

La Salernitana mette paura per oltre 90 minuti alla Juventus, ma alla fine è la Vecchia Signora a spuntarla. A decidere il match dell'Arechi ci hanno pensato i gol di Iling jr e di Dusan Vlahovic a rendere così vano il vantaggio amaranto siglato da Giulio Maggiore al 39' del primo tempo. L'ex centrocampista dello Spezia, però, si è dimostrato croce e delizia per la sua squadra visto che già ammonito si è fatto espellere dall'arbitro Guida per un ingenuo fallo commesso su Rabiot al minuto 53'. Con questa vittoria la Juventus sale a quota 46 punti, a meno due dall'Inter di Simone Inzaghi capolista e campione d'inverno e a più sette dal Milan di Pioli terzo della classe.

I bianconeri sono riusciti a spuntarla su un campo difficile e contro una Salernitana che ha giocato con qualità per l'intero match e che avrebbe sicuramente meritato maggiore fortuna. L'espulsione ha sicuramente inciso sull'andamento del match con i gol bianconeri arrivati al minuto 65' e 91'. La Salernitana, però, nonostante l'inferiorità numerica se l'è giocata a viso aperto e con coraggio e con la voglia di vendetta dopo il 6-1 subito a Torino in Coppa Italia solo 3 giorni fa. Questo successo è però preziossimo per la Vecchia Signora che continua a tallonare da vicinissimo l'Inter che non potrà dormire sogni tranquilli. Già nel prossimo match di campionato, i bianconeri ospiteranno i neroverdi del Sassuolo con i nerazzurri che giocheranno invece a Monza: la sfida scudetto è più che mai entrata nel vivo.

La cronaca della partita

Salernitana subito attiva al 3' con Sambia che mette i brividi a Szczesny: la conclusione dell'esterno della squadra di casa è però neutralizzata da Szczesny. Al 9' McKennie impegna Costil alla grande parata mentre al 12' è Kostic a mettere in mezzo un pallone estremamente pericoloso ma non ci arriva nessuno. Al 19' è Legowski a mettersi in proprio con un tiro dalla distanza che termina a lato. Dopo un momento di ritmi alti ma di poche occasioni ecco il lampo di genio di Maggiore che riceve da Tchaouna e con un bel sinistro da fuori area fulmina il portiere della Juventus. Nella ripresa Allegri inserisce Rugani e Iling jr per Gatti ammonito e per Kostic.

Al 49' Iling lavora un bel pallone per Rabiot che la mette in mezzo per McKennie che di testa non ci arriva di poco. Al 53' Rabiot se ne va in slalom e Maggiore lo affronta fallosamente al limite dell'area di rigore: fallo e secondo giallo per il centrocampista della Salernitana che va anzitempo sotto la doccia. Al 65' la Juventus trova il pareggio con McKennie che serve Milik che controlla e serve in area di rigore sulla corsa Weah che la mette tesa in mezzo per Vlahovic che la buca ma alle sue spalle c'è Iling jr che controlla e di sinistro fulmiina Costil. Al 66' la Salernitana attacca a testa bassa con Bradaric che ci prova con un missile da fuori area: grande parata di Szczesny.

Al 70' pallone serve un pallone delizioso a Simy ma l'attaccante nigeriano non ci arriva di un soffio: grande occasione per i padroni di casa. Al 77' Vlahovic serve una grande sponda per Iling jr che di destro la calcia però fuori. La Juventus continua a premere ma la Salernitana non disdegna ad attaccare e nel finale c'è nervosismo con Sambia a terra, al minuto 87', con i bianconeri che non buttano via il pallone. La Juventus, però, ha sette vite come i gatti e al 91' trova il gol del vantaggio con Vlahovic che svetta perfettamente su cross di Danilo bucando Costil.

Il tabellino

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Fazio; Sambia (89' Martegani), Legowski, Maggiore, Bradaric; Candreva, Tchaouna (56' Bronn); Simy (78' Ikwuemesi) Allenatore Filippo Inzaghi.



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti (46' Rugani), Bremer, Danilo; Weah (81' Nonge), McKennie, Nicolussi (59' Milik), Rabiot, Kostic (46' Iling jr); Vlahovic, Yildiz (68' Miretti). Allenatore Massimiliano Allegri.

Marcatori: 39' Maggiore (S), 65' Iling jr (J), 91' Vlahovic (J)

Ammoniti: Gyomber (S), Maggiore (S), Filippo Inzaghi (S), Gatti (J), McKennie (J), Rugani (J), Vlahovic (J), Rabiot (J)

Espulso: Maggiore (S)

Arbitro: Marco Guida (Torre Annunziata)