La Juventus piega la Fiorentina 1-0. Due gol annullati con il Var

La Juventus di Massimiliano Allegri piega per 1-0 la Fiorentina di Vincenzo Italiano al termine di una partita equilibrata, tesa e decisa dalla rete di Adrien Rabiot al 34' del primo tempo. Due gol annullati, uno per parte e dopo il consulto del Var, per i fuorigioco di Vlahovic e di Castrovilli. Il gol del possibile pareggio della Viola è stato annullato al minuto 89' strozzando così in gola la felicità degli ospiti proprio nel finale.

La Vecchia Signora sale così a quota 29 punti come Bologna e Monza e senza penalizzazione la classifica sarebbe stata ottimale con un secondo posto in solitaria, in attesa che l'Inter domani sera giochi contro la Sampdoria allo stadio Marassi. La Fiorentina, invece, resta ferma a quota 24 punti con Italiano che non sta riuscendo a ripetersi come nella passata stagione.

La cronaca della partita

Dopo i primi 10 minuti di equilibrio al 12' grande occasione per la Juventus. Nico Gonzalez regala palla a Vlahovic e allarga sulla destra per Di Maria, il cui sinistro a giro deviato termina sulla sponda opposta per Kostic il quale, da due passi, conclude largo. Kostic al 23' spaventa Terracciano e un minuto più tardi Locatelli calcia a lato. Al 28' è Duncan a tentare il colpo a effetto: Szczesny para. Al 34' la Juventus trova il vantaggio con Rabiot. Grande azione personale di De Sciglio che serve Di Maria per l'incornata del centrocampista francese con Terracciano che para ma oltre la linea di porta. Al 36' Ikone sfiora il pareggio con Locatelli che sulla linea salva tutto. Al 45' rischio di Alex Sandro in area di rigore su Kouamé ma alla fine il difensore brasiliano se la cava e si va al riposo con il vantaggio Juventus.

Nella ripresa i bianconeri trovano il raddoppio con Vlahovic su assist di Kostic ma dopo un check del Var l'arbitro annulla per una leggera posizione di fuorigioco del serbo. Al 67' Kean sbaglia a tu per tu con Terracciano. Un minuto dopo ancora l'ex Everton si divora una buona chance su assist di Locatelli. Al 71' Chiesa ci prova dalla distanza ma la sua conclusione termina a lato. Terzic la mette in mezzo all'82' per Jovic che la mette a lato di poco. Minuto 89', la Fiorentina pareggia con Castrovilli con un destro micidiale da fuori area ma il Var annulla, ancora una volta per una leggera posizione di fuorgioco. Finisce così 1-0 per i bianconeri.

Il tabellino



JUVENTUS - Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa (83' Paredes), Di Maria (76' Fagioli); Vlahovic (65' Kean) . All.: Massimiliano Allegri.



FIORENTINA - Terracciano; Dodô (80' Terzic), Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura (80' Saponara), Amrabat, Duncan (62' Castrovilli); Gonzalez (80' Cabral), Kouame, Ikone (65' Jovic). All.: Vincenzo Italiano

Marcatori: 34' Rabiot (J)

Ammoniti: Rabiot (J), Alex Sandro (J), Duncan (F), Bonaventura (F), Bremer (J), Kostic (F), Kean (J)

Arbitro: Michael Fabbri (Ravenna)