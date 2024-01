La Juventus stecca in 10 contro l'Empoli: ora l'Inter può sorpassare i bianconeri

La Juventus di Massimiliano Allegri stecca in casa contro l'Empoli di Davide Nicola, pareggia per 1-1 e si porta così a più due dall'Inter di Simone Inzaghi che domani sera giocherà a Firenze e che avrà ancora da recuperare la partita contro l'Atalanta in programma il prossimo 28 febbraio. Il match dello Stadium è terminato sul punteggio di 1-1 frutto delle reti siglate da Dusan Vlahovic al 50' e da Tommaso Baldanzi al 70', anche se la partita è completamente cambiata dal minuto 18' in virtù dell'espulsione di Arkadiusz Milik per un fallo con il piede a martello su Cerri corretto da giallo in rosso dal Var.

Da quel momento in poi la partita della Juventus si è fatta più complicata del previsto con l'Empoli che come da copione se l'è giocata a viso aperto a maggior ragione avendo l'uomo in più. Nonostante questo, però, i bianconeri erano riusciti a passare in vantaggio grazie all'ennesimo gol del suo attaccante serbo, in mischia, Vlahovic. I toscani, però, hanno continuato a crederci e a giocare con Baldanzi che ha inchiodato il risultato sull'1-1 con un destro chirurgico che si è andato ad infilare all'angolino alla sinistra di Szczesny. Ora i bianconeri guarderanno con estrema attenzione al match di domenica sera tra l'Inter e la Fiorentina che si giocherà allo stadio Franchi con già la testa al derby d'Italia di domenica 4 febbraio che potrebbe essere decisiva per questa lotta scudetto che si sta facendo sempre più tirata ed interessante.

La cronaca della partita

Il primo squillo della partita è della Juventus con Vlahovic che al 6' chiama Caprile alla parata in angolo su punizione. Al 16' ecco l'episodio che potrebbe cambiare la partita: Milik interviene male in scivolata su Cerri e Marinelli lo ammonisce. Il Var, però, lo richiama al monitor per rivedere l'intervento con il piede a martello dell'attaccante polacco, il direttore di gara torna indietro e cambia la sua decisione comminando il cartellino rosso al giocatore della Juventus. Al 26' Cambiaghi impegna alla parata Szczesny con un tiro da fuori area mentre a fine primo tempo, in pieno recupero, è Miretti a sprecare una buonissima chance calciando male da pochi passi.

Nella ripresa la Juventus la sblocca subito al 50' sugli sviluppi del calcio d'angolo Gatti vince il contrasto aereo, usando un po' le mani, su Luperto, la palla sbatte sulla schiena di un giocatore empolese e si accomoda sul sinistro di Vlahovic che fulmina di sinistro Caprile. Al 69' bel cross dalla sinistra di Cacace per la testa di Cancellieri che non inquadra però la porta. Un minuto dopo ecco il pareggio dell'Empoli con Baldanzi che di destro da fuori area fulmina Szczesny con un rasoterra chirurgico. Al 78' timide proteste della Juventus per un possibile tocco di mano di Ismajli in uno mischia il braccio è attaccato al corpo e precedentemente c'era stato un fallo di Alex Sandro, non ravvisato, su Gyasi. Sul contropiede Baldanzi spreca tutto davanti a Szczesny facendosi rimontare da Bremer. All'81' palla in verticale per Cambiaghi che controlla e scarica un destro potente in porta: il numero uno della Juventus si rifugia in angolo. La Juventus non riesce più a far male all'Empoli: finisce 1-1 allo Stadium.

Il tabellino

JUVENTUS: Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso (78' Iling jr), McKennie, Locatelli, Miretti (59' Weah), Kostic (78' Yldiz); Milik, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri

EMPOLI: Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Cacace, Zurkowski (90' Fazzini), Grassi (56' Cancellieri), Maleh, Gyasi; Cambiaghi (94' Marin), Cerri (56' Baldanzi). Allenatore: Davide Nicola

Marcatori: 50' Vlahovic (J), 70' Baldanzi (E)

Ammoniti: Walukiewicz (E), Weah (J)

Espulsi: Milik (J)

Arbitro: Livio Marinelli (Tivoli)