La Kings League pesca in Nba per diventare globale

La Kings League spicca definitivamente il volo. Il fenomeno sportivo inventato da Gerard Piqué è pronto a varare nuovi campionati in tutto il mondo. Una crescita esponenziale che vedrà al fianco dell’ex difensore di Spagna e Barcellona, un nuovo ceo: Djamel Agaoua, imprenditore ed ex amministratore delegato di Nba in Europa e Medio Oriente, si unisce al progetto non solo per consolidare numeri di successo, ma per aumentarli. Dal 2023, dopo il lancio in Spagna, la competizione di calcio a 7 di nuova generazione oggi può contare 20 milioni di follower sui canali ufficiali, superando così gli account di alcuni dei campionati più famosi al mondo.

La prima edizione della Kings World Cup ha raggiunto un picco di 2,5 milioni di spettatori e oltre 215 milioni di visualizzazioni sui contenuti del torneo. Piqué è riuscito a coinvolgere in veste di proprietari e giocatori Ronaldinho, Iker Casillas, Sergio Aguero, Neymar, Andrea Pirlo, Andriy Shevchenko, Francesco Totti, Eden Hazard e Zlatan Ibrahimovic. Ha impressionato stadi iconici vedere esauriti il Camp Nou, il Metropolitano e l'Azteca. Di pari passo, è nata anche la Queens League, la conferma di un’attenzione a 360 gradi che ha subito coinvolto le donne. E che le potenzialità fossero fondate lo conferma l’adesione di sponsor diversificati al progetto tra cui Adidas, Spotify, PRIME, InfoJobs, Cupra, Banco Santander e Oysho. Non potevano restare indifferenti i fondi d’investimento, ed ecco che nel 2024 le società di private equity Left Lane Capital e Fillip hanno garantito un importante contributo da 60 milioni.

Ed ora tocca all’Italia, dove nelle prossime settimane scatterà il primo di una serie di campionati nazionali. In attesa degli annunci ufficiali, tra i “nomi” coinvolti la stella del Barcellona Lamine Yamal, Fedez e un influencer del calibro di Jake Paul.

Il tutto affidato all’uomo che ha contribuito a far crescere l’Nba in Europa e in Asia e ora dovrà fare della Kings League un fenomeno globale che sbarcherà nel resto del Vecchio Continente, in Brasile, Nord America, Medio Oriente e Asia nei prossimi 12 mesi.