Euro 2024, è il momento di Italia-Albania. Le formazioni ufficiali | La diretta

Dopo la partenza sparata della Spagna contro la Croazia nel big match del gruppo B, l’Italia di Spalletti scende in campo a Dortmund nell’incrocio fondamentale contro l’Albania. Gli Azzurri dovranno rispondere subito all’acuto degli iberici e mettere un mattone sulla strada verso gli ottavi di finale di Euro 2024. Seguite con noi Italia-Albania con la nostra diretta testuale.

Le scelte dei tecnici

Nessuna sorpresa per l’Italia rispetto alle previsioni della vigilia, specialmente in difesa. Davanti a Donnarumma ci sarà una coppia inedita composta dall’uomo mercato Calafiori e dall’interista Bastoni. Due dei giocatori dati in dubbio alla vigilia riescono a recuperare per il debutto in Germania: sulla mediana ci sarà quindi Barella mentre Frattesi sarà sulla trequarti. A guidare l’attacco della Nazionale spazio all’atalantino Scamacca.

Poche sorprese anche da parte dell’Albania, dove Strakosha la spunta nel ballottaggio in porta con Berisha. Il tecnico Sylvinho si affida ancora al solito 4-3-3 con una difesa che l’Italia conosce bene, dato che è composta da due giocatori che militano in Serie A, Hysaj e Djimsiti. A centrocampo giocano tutti “italiani” Asllani, Bajrami e Ramadani mentre in attacco spazio al giovane talento del Chelsea Armando Broja, finito nel taccuino di Milan e Juventus. Ad alimentare l’avanti anglo-albanese i due laterali Asani e Seferi.

La diretta del primo tempo

-30 - Tutto pronto al Signal-Iduna Park di Dortmund, con le due squadre in campo per il riscaldamento. Contrariamente alle previsioni, quasi tutto lo stadio è occupato dai tifosi albanesi, che hanno seguito in massa la propria nazionale.

Il tabellino

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Barella, Jorginho; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. Allenatore: Luciano Spalletti

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani, Broja, Seferi. Allenatore: Sylvinho

Marcatori: -

Ammoniti: -

Espulsi: -

Arbitro: Felix Zwayer (Germania)