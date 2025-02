Orologi, monili d'oro, abiti e calzature. Maxi rapina a casa di Mario Gila a Roma

Ascolta ora 00:00 00:00

Furto nella casa di Formello (Roma) di Mario Gila. Una banda di ladri si è introdotta all'interno dell'abitazione del difensore della Lazio, portando via un ingente quantitativo di oggetti di valore, fra cui orologi, monili d'oro e indumenti. Sul caso indagano le forze dell'ordine.

Secondo le notizie trasmesse sino ad ora, l'episodio potrebbe essersi verificato durante la giornata di sabato, quando il calciatore si trovava impegnato nel match Lazio - Napoli. Questa mattina, rientrato in casa, Gila si è subito accorto della confusione che albergava fra le sue mura domestiche. Ha poi constatato che molti dei beni in suo possesso non si trovavano più all'interno dell'abitazione. Da qui la decisione di allertare le forze dell'ordine per denunciare l'accaduto.

Mario Gila si è rivolto alla caserma dell'Arma di Le Rughe. Il caso è stato quindi affidato ai carabinieri della compagnia Cassia, che stanno cercando di ricostruire le dinamiche della vicenda nella speranza di risalire ai responsabili.

Al momento l'ipotesi accreditata è che il ladri abbiano fatto irruzione lo scorso 15 febbraio, mentre Gila si trovava impegnato a disputare la partita Lazio - Napoli all'Olimpico. In quel frangente, i malviventi avrebbero arraffato orologi, gioielli, scarpe e abiti di marca, per un totale di 40mila euro.

Per entrare nell'abitazione i criminali avrebbero forzato la porta d'ingresso.

Gli inquirenti stanno visionando le immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza nella speranza di indivuare i responsabili.