Lamine Yamal, choc alla sua festa di compleanno: ingaggiati dei nani come "attrazione"

Ha destato scandalo la festa organizzata per il diciottesimo anni di Lamine Yamal, giovanissimo attaccante del Barcellona. Per allietare i suoi ospiti il campione spagnolo ha ingaggiato alcune persone affette da nanisimo, che si sono esibite in uno spettacolo. Una scelta che non è piaciuta a tanti followers, insorti contro di lui, e che ha attirato l'attenzione delle autorità. Pare infatti che sia scattata anche una denuncia.

Yamal ha compiuto gli anni lo scorso 13 luglio. Al party esclusivo sono stati invitati tantissimi vip (si parla di oltre 200 invitati). Fra i presenti anche Robert Lewandowski, Alejandro Balde, Gavi e Raphinha. Non si spiega per quale ragione l'attaccante del Barcellona abbia voluto che nel corso della serata si tenesse uno spettacolo con protagonista delle persone affette da nanismo. Certo non mancavano altre forme di intrattenimento, come, ad esempio, l'esibizione del noto rapper Quevedo.

Chi ha preso parte alla festa, ha dovuto consegnare il cellulare all'ingresso per poter entrare nella villa del calciatore. Tuttavia qualcosa è emerso ugualmente. Alcuni giornalisti, presenti all'ingresso della tenuta, hanno filmato il gruppo di artisti affetti da nanismo e in poco tempo si è scatenato il putiferio. Sui social è scoppiata una feroce polemica.

In breve si è fatta sentire la voce dell'ADEE, associazione spagnola che rappresenta le persone affette da acondroplasia e altre displasie scheletriche. I rappresentanti dell'associazione hanno annunciato azioni legali. "Queste azioni violano non solo la legislazione attuale, ma anche i valori etici fondamentali di una società che cerca di essere egualitaria e rispettosa", è quanto si legge in un comunicato. " Siamo preoccupati che le persone con denaro, persone con potere pensino di poterla fare. La legge è per tutti, per gli umili e per i potenti" , ha dichiarato a EFE Jesus Martin, direttore generale per i diritti delle persone con disabilità nel Ministero dei diritti sociali spagnolo. Sul caso potrebbe partire un'indagine.

Dal canto loro, le persone affette da

"Nessuno ci ha mancato di rispetto, lasciateci lavorare in pace. Siamo solo persone normali che fanno quello che vogliono, in modo del tutto legale".

nanismo che si sono esibite alla festa di Yamal hanno affermato: