"Lascio tutto a Neymar", il testamento choc di un tifoso del brasiliano

Una scelta che ha scatenato polemiche, stupore e anche ilarità in tutto il mondo, quella fatta da un tifoso di calcio brasiliano di 30 anni il quale, per il fatto di non trovarsi in buone condizioni di salute, ha deciso di fare testamento ancora in giovane età.

Ma non è tanto questo elemento ad aver provocato reazioni un po' ovunque, quanto l'identità del destinatario dei beni dell'uomo d'affari di Porto Alegre: in caso di prematura dipartita del protagonista della vicenda, infatti, ogni suo avere finirebbe nelle mani del calciatore carioca Neymar. Di certo non una persona che necessiterebbe di ulteriori entrate, ma quella con cui il 30enne sente di avere una grande affinità, come rivelato nel corso di un'intervista concessa in Brasile.

"Mi piace Neymar, mi identifico molto con lui" , ha spiegato il testatore, che è comunque voluto restare anonimo. "Anch'io sono oggetto di diffamazione, anch'io sono molto orientato alla famiglia e il rapporto con suo padre mi ricorda molto il mio con mio padre, che non c'è più" , ha proseguito nel suo racconto il tifoso.

Alla base della decisione di accelerare i tempi la sue condizioni di salute non buone, che lo hanno spinto a fare tutto in modo corretto anche dal punto di vista burocratico, dato che, come dallo stesso spiegato nel corso dell'intervista, c'era già stato un tentativo di lasciare i suoi beni all'attaccante del Paris Saint-Germain. Tantativo andato a vuoto, con la sua istanza che era stata respinta perché era necessario seguire la consueta trafila burocratica: una volta fatto testamento in modo corretto dal punto di vista legale, il documento è stato firmato e convalidato da un notaio di Porto Alegre.