L'Atalanta umilia la Juventus: 4 gol all'Allianz Stadium

Grandissima prova dell'Atalanta, che rifila quattro gol alla Juventus a Torino. Tre punti preziosi per la Dea, coi bianconeri ridimensionati. Era una gara molto sentita quella dell'Allianz Stadium, dato che soli tre punti dividevano i bergamaschi (terzi) dalla Juve (quarta). Ora il distacco si è raddoppiato.

La squadra di Gasperini si porta avanti al 29' pt con una rasoiata di Retegui dagli undici metri. Inutile il tentativo di Di Gregorio, che intuisce l'angolo ma non ci arriva. L'arbitro aveva fischiato il penalty punendo un fallo di mano di McKennie in area. Proteste dei bianconeri ma il controllo del Var conferma la decisione dell'arbitro.

Quasi allo scadere del primo tempo la Juve rischia di subire un'altra rete: un tiro di Lookman finisce sul palo e Di Gregorio poi salva la sua squadra.

La ripresa inizia con una doccia fredda per i bianconeri, che dopo appena un minuto subiscono il raddoppio della Dea, grazie a De Roon che, sugli sviluppi di una grande azione di Lookman sventata da Di Gregorio, infila in rete dall'altezza del calcio di rigore.

La JUve è annichilita ma l'Atalanta continua a mainare gioco e occasioni. Al 66' Kolasinac arriva sulla linea di fondo e, con un bellissimo colpo di tacco, mette la palla in mezzo dove arriva Zappacosta che infila il portiere bianconero.

Passano undici minuti e la Dea cala il poker: stavolta ci pensa Lookman, che approfitta di uno scivolone del subentrato Vlahovic (al posto di Kolo Muani) per fiondarsi in area, a tu per tu con Di Gregorio e, dal limite dell'area calcia il pallone che, deviato, s'infila in porta.

Lo 0-4 dei ragazzi di Gasperini rende ancora più incandescente il clima intorno ai

bianconeri:. Al quarto gol degli orobici molti tifosi bianconeri lasciano il proprio posto per protesta e lo Stadium inizia a svuotarsi in anticipo.