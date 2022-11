L'Austria fa la festa all'Italia nel giorno dell'inizio dei Mondiali in Qatar

L'Italia di Roberto Mancini cade, malamente, sul campo dell'Austria di Ralf Rangnick e lo fa tra l'altro nel giorno inaugurale dei Mondiali in Qatar (che non vedono la presenza degli azzurri). La nostra nazionale ha perso in maniera netta contro gli austriaci in gol con Schlager e Alaba su punizione (non perfetto Donnarumma nella circostanza). L'Italia è stata per tutta la partita in costante affanno, con i padroni di casa che hanno avuto tantissime occasioni da rete per colpire.

Nel primo tempo due gol, un palo e altre discrete occasioni per l'Austria che anche nella ripresa ha avuto le occasioni più ghiotte per arrotondare il risultato con Donnarumma abile in un paio di circostanze a negare la rete del 3-0 riscattando così parzialmente l'errore sul secondo gol.

Dopo la buona prova fornita contro l'Albania, la prestazione offerta contro l'Austria (nazionale più completa e forte rispetto a quella allenata da Edy Reja) è stata nettamente al di sotto delle aspettative con l'Italia sempre in difficoltà, quasi mai seriamente pericolosa e che ha giocato non troppo da squadra. La prima vera e grande occasione per l'Italia, infatti, è avvenuta al minuto 70' con il bell'aggancio volante in area di Raspadori (su assist di Verratti) con Lindner bravo a deviare in calcio d'angolo.

Mancini ha sperimentato poco questa sera, anche se ha riproposto la difesa a tre che aveva funzionato contro l'Albania, meno, molto meno questa sera contro l'Austria. La notizia positiva è il rientro per un tempo intero di Federico Chiesa che sia avvia pian piano verso un pronto recupero. Ora, purtroppo, i ragazzi di Roberto Mancini saranno costretti a guardare il Mondiale dal divano di casa con questa che è l'ultima, amara, partita del 2022. Da segnalare l'esordio in nazionale per Miretti che diventa il 55esimo esordiente dell'era Mancini.

Le prossime sfide degli azzurri si disputeranno a marzo con le partite di qualificazione per Euro 2024: due partite ravvicinate contro l'Inghilterra, in casa, e Malta, in trasferta, in programma il 23 e il 26 marzo. Il ct avrà tanto a tempo a disposizione per fare le sue valutazioni e per preparare queste partite fondamentali anche se il tutto è ancora molto lontano tra Mondiali e ripresa dei campionati europei in programma ai primi di gennaio del 2023.

Il tabellino

AUSTRIA - Lindner; Posch, Lienhart, Alaba, Wober; Seiwald, Schlager; Baumgartner, Sabitzer, Adamu; Arnautovic. Ct: Rangnick

ITALIA - Donnarumma; Gatti (46' Pessina), Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo (46' Scalvini), Barella, Verratti, Dimarco; Politano (46' Chiesa), Raspadori (72' Gnonto), Grifo (46' Zaniolo). Ct: Mancini

Marcatori: 6' Schlager (A), 35' Alaba (A)