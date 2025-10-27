Lautaro e Conte, con Elkann ai servizi sociali

Bel pomeriggio di sano sport e indecente calcio al Maradona di Napoli. Il due volte premio fair play del campionato e già bestemmiatore pentito, tale Martinez Javier Lautaro e il candidato allo stesso riconoscimento, Conte Antonio, già provocatore riconosciuto, si sono scambiati parole e gesti di grande raffinatezza durante la partita tra Napoli e Inter. La televisione ha smascherato la loro trivialità assai piacevole per i relativi famigliari e affini; ricordano gli storici che trattasi di coppia scoppiata già ai tempi nerazzurri, difficile mettere assieme un argentino ed un salentino, se poi c'è di mezzo il football allora la mission è impossible. Resta la considerazione che costoro siano, per la ciurma di tifosi e di opinionisti di fazione, esempi di fede e professionalità totali, uno è capitano con fascia al braccio in campo, l'altro è il capo dello spogliatoio.

Avrebbero bisogno di una settimana di allenamento duro in un riformatorio per maggiorenni, suggerirei al riguardo di aggiungere i loro cognomi alle 30 ore settimanali che John Elkann dovrà affrontare presso l'ufficio pastorale dei salesiani di Maria Ausiliatrice a Torino, riflessioni e opere di bene per i giovani. Comunque tranquilli, certe cose finiscono sul campo e c'è sempre un premio per loro: il cafone d'oro.