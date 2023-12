Lazio-Inter, nerazzurri a caccia di conferme: dove vederla e le formazioni

La Lazio di Maurizio Sarri ospiterà l'Inter di Simone Inzaghi, il grande ex della sfida, per il big match valevole per la sedicesima giornata di Serie A. Tra le due squadre ci sono ben 17 punti di differenza in favore dei nerazzurri che guidano la classifica con un punto di vantaggio sulla Juventus di Massimiliano Allegri, che ha pareggiato venerdì sera per 1-1 contro il Genoa. Sarri e Inzaghi si sono sfidati 11 volte, con il bilancio in favore del tecnico dei biancocelesti con sei vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. Contro l’Inter, invece, Sarri ha disputato quindici sfide, con 7 vittorie e 5 sconfitte.

Quattro invece le partite giocate da Inzaghi contro la Lazio, con due vittorie e due sconfitte. In campionato il tecnico piacentino ha sempre vinto in casa ma perso per due volte, con il risultato di 3-1, all'Olimpico. Questa sera servirà un'inversione di tendenza perché in palio ci sono tre punti che permetterebbero all'Inter di mandare a meno 4 la Juventus dando un segnale ancora più forte alle rivali per il titolo. 38 punti per i nerazzurri, 21 per i biancocelesti che vogliono riprendersi in campionato dopo l'1-1 della scorsa giornata contro il Verona. I nerazzurri, invece, vincendo salirebbero a quota 41 punti dopo sedici giornate, con soli 7 punti lasciati per strada per ora tra Juventus (1-1 a domicilio), Bologna 2-2 in casa e Sassuolo sconfitta per 2-1 sempre al Meazza.

Qui Inter

Inzaghi non potrà contare su Stefan de Vrij, Denzel Dumfries e notiza di qualche ora fa anche di Alexis Sanchez, leggermente affaticato e che non è nemmeno partito per Roma. Le scelte di Inzaghi sembrano fatte con un solo piccolo dubbio: chi schierare sull'out di destra. Al momento l'ipotesi più probabile sembra quella di vedere Bisseck nel terzetto difensivo composto da Acerbi e Bastoni con in porta Sommer in cerca dell'ennesimo clean sheet della stagione. Darmian alto a destra con Dimarco a sinistra. In mezzo i soliti noti con Calhanoglu in cabina di regia con i due Mkhitaryan e Barella a fare il bello e cattivo tempo al suo fianco. In attacco la consueta coppia offensiva composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Attenzione però alle sorprese con Inzaghi che potrebbe decidere di lasciare in difesa Darmian e di mettere a destra Carlos Augusto che da esterno sinistro è passato dall'essere braccetto di sinistra in difesa e forse anche vice Dumfries visto l'infortunio di Cuadrado che di fatto lo metterà fuori dai giochi almeno fino a marzo.

Qui Lazio

La Lazio potrà contare sul rientro importante di Alessio Romagnoli al centro della difesa con al suo fianco Casale favorito su Patric. Lazzari a destra e Marusic a sinistra, in porta il solito Provedel. In mezzo al campo spazio a Guendouzi e Luis Alberto con Rovella in mezzo a fare da equilibratore. In attacco il tridente formato da Felipe Anderson, già sette gol all'Inter in carriera, Ciro Immobile e Mattia Zaccagni con i vari Castellanos, Pedro, Kamada e l'ex della sfida Vecino che scalpitano per un posto in squadra. Rovella ha dichiarato di volere fare lo sgambetto all'Inter che invece cercherà i tre punti per allungare sulla Juventus e dare un segnale tosto e vigoroso alla concorrenza. Di contro, però, c'è una Lazio che non può più sbagliare se non vuole perdere il treno europeo.

Dove vederla e le probabili formazioni

Lazio-Inter si giocherà questa sera alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva su Dazn.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Casale, Marusic; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore Simone Inzaghi