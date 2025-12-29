Lazio, preoccupa i tifosi l'intervento al cuore per Maurizio Sarri: come sta l'allenatore

Maurizio Sarri è stato operato al cuore nella giornata di oggi, lunedì 29 dicembre: fortunatamente per il tecnico biancoceleste non si è trattato di un intervento d'urgenza, bensì di uno programmato da tempo per risolvere un problema di fibrillazione atriale. A diffondere la notizia e a rassicurare i tifosi circa il buon esito dell'operazione è stato un comunicato ufficiale diramato dalla società biancoceleste nelle scorse ore.

L'allenatore toscano, si legge nella nota, "è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA" . L'intervento, al quale era presente anche il medico sociale dottor Italo Leo, è stato eseguito dal "professor Andrea Natale, pioniere a livello internazionale e con oltre trent’anni di esperienza nel trattamento di tale patologia" . Nel ringraziare il Policlinico e l'intero staff del medico chirurgo per "l’elevata professionalità e per la qualità delle cure garantite quotidianamente a tutti i pazienti" , la Lazio ha annunciato che mister Sarri tornerà a dirigere il lavoro dei suoi nei prossimi giorni.

Nel frattempo la preparazione del delicato match contro il Napoli di Antonio Conte, la squadra è stata affidata alle cure di Marco Ianni, da tempo parte del team di lavoro del tecnico biancoceleste ma solo quest'anno promosso nel ruolo di vice allenatore. Sarri dovrebbe essere dimesso dall'ospedale entro le prossime 24 ore e, dopo qualche giorno di convalescenza e di riposo, potrebbe prendere regolarmente il posto sulla panchina per lo scontro con la sua ex squadra in programma allo Stadio Olimpico domenica 4 gennaio 2026 alle ore 12.30.

Stando alle ultime indiscrezioni filtrate negli ambienti biancocelesti, il mister dovrebbe saltare le sedute di allenamento dei suoi fino a mercoledì, ma già da giovedì, se tutto andasse secondo il programma, sarà a Formello.