Una foto “ritoccata” e “ipocrita”. Bufera sul post di San Valentino di Meghan

Per Harry e Meghan la coerenza non sarebbe una priorità. Questa, almeno, è l’opinione di alcuni tabloid e di molti utenti social che hanno visto il post di San Valentino pubblicato dalla duchessa su Instagram. L’immagine ha fatto discutere sia per la scelta di uno dei soggetti, sia per i dubbi sulla sua autenticità. Meghan, però, non ha alcuna intenzione di alimentare le polemiche e mantiene chiusa la sezione del social dedicata ai commenti. Una linea di condotta che esprime in modo chiaro la volontà di proteggere la famiglia da critiche e giudizi.

Una dedica speciale

Per il giorno di San Valentino Meghan Markle ha pubblicato uno scatto molto tenero sul suo profilo Instagram. Nell’immagine il principe Harry tiene in braccio la secondogenita, Lilibet Diana, guardandola con affetto. La bimba indossa un abitino rosa e alla mano le sono stati legati dei palloncini rossi. Nella didascalia la duchessa ha scritto: “Questi due + Archie = i miei amori per sempre”, facendo riferimento anche al primogenito, che non compare nella foto. Il post non è passato inosservato, soprattutto perché si tratta della prima immagine in cui il volto di Lilibet Diana si vede piuttosto bene, sebbene i lineamenti non siano perfettamente messi a fuoco. Il post ha scatenato commenti al vetriolo. Molti utenti hanno accusato i duchi di palese incoerenza. In diverse occasioni, infatti, la coppia ha puntato il dito contro i social media , mettendo in guardia le persone dall’impatto di questi mezzi sulla salute mentale , in particolar modo quella dei minori.

“Davide contro Golia”

Solo lo scorso 12 febbraio Bbc Breakfast ha diffuso in esclusiva un video, girato a Los Angeles, in cui il principe Harry ringrazia le cinquanta famiglie che hanno iniziato una battaglia legale contro Instagram e Youtube, accusati di minare l’equilibrio psicologico dei minori. Il duca, commosso, ha dichiarato: “Abbiamo detto molte volte che questa è una situazione alla Davide contro Golia. Mi sono trovato in situazioni simili, sebbene con alcune differenze”. Poi, riferendosi ai processi contro i tabloid, ha aggiunto: “…Quando sei seduto di fronte a una corte, sei sopraffatto dall’emozione perché non puoi credere che le persone dall’altra parte stiano…svalutando la vita, svalutando la vita dei vostri figli…”. Non dimentichiamo, poi, che ufficialmente i Sussex hanno lasciato la royal family per realizzare quel desiderio di privacy soffocato, secondo loro, dall’invadenza della stampa e dei social.

“Ipocriti”

Diversi utenti dei social media, citati dal Mirror, si sono lanciati in un’aspra critica contro la scelta di Harry e Meghan di far vedere il viso di Lilibet. Uno ha scritto: “Bene, non ci è voluto molto, non è vero? Adesso si mostrano le facce dei bambini. Dopo che il principe Harry e Meghan Markle si sono lamentati senza sosta di aver abbandonato la royal family per la privacy, perché volevano dare libertà ai figli. Hanno dato loro i titoli di principe e principessa, sebbene vivano in America”. Un altro ha detto: “In questo caso l’ipocrisia è forte”. Un terzo ha aggiunto: “Harry stava solo fingendo di lagnarsi dei pericoli dei social media e dei bambini e il giorno dopo postano questo! È la prova di quanto siano bugiardi e ipocriti”.

Dov’è Archie?

In tanti si sono chiesti perché il piccolo Archie non fosse nella foto con Harry e Lilibet. Le risposte di alcuni utenti in merito sono a dir poco pungenti e, per la verità, molto discutibili: “Come mai nel corso dei mesi sono rimasti solo con la figlia? Pensavo avessero anche un figlio, non è abbastanza fotogenico?”. Un altro, citato da International Business Times, è convinto che Meghan abbia “escluso” Archie dalla foto, poiché gli preferirebbe Lilibet.

La foto è “falsa”

Non è finita qui, L’Express ha raccolto i pareri di quanti ritengono che l’immagine pubblicata da Meghan su Instagram non sia “autentica” o, comunque, sarebbe stata ritoccata. Alcuni hanno fatto notare un presunto “errore di Photoshop”: alla mano di Lilibet sono legati dei palloncini. Uno di questi, però, sembra non avere alcun filo a trattenerlo, come se fosse sospeso. Un utente ha fatto notare: “Avete mai visto fluttuare un palloncino fantasma?”. Un secondo ha proseguito: “Devo…Pessimo [ritocco] di Photoshop, visto che un palloncino fluttua perfettamente senza filo!!!!!”. Un altro è andato oltre, definendo “l’intera immagine falsa…”. Qualcun altro, citato da International Business Times, ha addirittura bollato Meghan come “mostruosa” per aver realizzato un’immagine finta solo per ottenere l’attenzione del pubblico.

“Lo fa per Carlo”

Ci sarebbe anche un’altra apparente contraddizione nel fatto che Lilibet Diana sia stata mostrata in pubblico: Meghan avrebbe evitato, almeno finora, di esporre i figli sui social perché Harry sarebbe sempre stato contrario: “La mia opinione…è che Harry preferirebbe di gran lunga non far vedere i suoi figli”, ha detto il giornalista reale Matt Wilkinson al Mirror. Qualcosa, però, sarebbe cambiato, ma non per volontà del duca. Un insider ha rivelato al Daily Mail: “Harry è affranto. Suo padre si rifiuta di vedere lui e i suoi figli, perfino su Zoom”, quindi pubblicare delle foto su Instagram sarebbe, per il principe , “l’ultima risorsa. Spera davvero che il Re possa vedere una foto di Archie o Lilibet e comprendere cosa si sta perdendo”. Questa versione dei fatti, però, è in palese contrasto con un’altra indiscrezione riportata dai media, secondo cui sarebbero i Sussex non voler portare i figli a Londra, poiché non si sentirebbero al sicuro senza scorta .

“Si fida di Meghan”

“…I figli di William godono di maggiore sicurezza, sebbene siano riconoscibili”, spiegò una fonte a Us Weekly già nel 2024. “La stessa cosa, però, non vale per ai figli di Harry e Meghan”. Non tutti gli esperti reali, però, sembrano concordare con questa teoria. Non sono neppure tanto convinti che i duchi stiano pubblicando foto dei bambini per ottenere l’attenzione di Carlo III . Un altro insider ha spiegato a Rob Shuter, per la sua newsletter ShuterScoop, che all’inizio Harry sarebbe stato irremovibile sulla possibilità di mostrare i figli sui social: “Niente volti, nessuna esposizione, nessuna brand strategy con i bambini”. Ma alla fine il duca avrebbe ceduto, “allineandosi” all’opinione di Meghan, perché “si fida completamente di lei. Se lei ritiene che questa sia una decisione intelligente per la famiglia, lui la sostiene al 100%”.

I duchi sono davvero incoerenti?

In linea teorica c’è una certa contraddizione tra il pensiero dei Sussex relativo ai social media e la scelta di pubblicare su Instagram una foto di Lilibet. Qualunque sia il motivo di questa decisione. D’altra parte, però, va sottolineato che l’immagine non è nitida e non si tratta di un primo piano. Il fatto che possa essere stata ritoccata non significa automaticamente che sia “falsa”.

L’assenza di Archie, poi, può essere dovuta a tanti motivi (il più banale: magari non ha voluto fare la foto?). Di certo non ha nulla a che fare con quanto espresso nei commenti decisamente fuori luogo di alcuni, in previsione dei quali Meghan ha scelto la via più efficace: ignorarli, chiudendo la sezione commenti del post.