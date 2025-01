La Lazio, Lotito e l'ultimo (bassissimo) volo del falconiere Juan Bernabé

Ascolta ora 00:00 00:00

Dalla Treccani: Aquila, uccello rapace. Fin qui ci siamo. Poi arriva la notizia che Juan Bernabé, spagnolo di Cadice, di mestiere falconiere, confessi di essere rapace forse più dell’uccello che lui stesso fa volare nello stadio Olimpico di Roma quando scende in campo la Lazio. Il simbolo della squadra e del club biancazzurro è proprio un’aquila, a Claudio Lotito venne l’idea di cercare un addestratore che fosse esperto di pratica venatoria e dunque potesse far volare un’aquila nel cielo di Roma, prima delle partite casalinghe della Lazio.

Juan Bernabé si è presentato con Olimpia, così chiamato il volatile, giri maestosi, atmosfera imperiale ma mentre l’aquila volava alta eccitando il popolo dei tifosi il suo domatore spagnolo si è messo a volare bassissimo, ha deciso di eccitarsi in altra direzione, ha abbandonato per un giorno l’uccello e si è sottoposto ad un intervento di protesi peniena, sicuro di aumentare le prestazioni sessuali. Ma non si è fermato alla sala operatoria, ha voluto completare lo spettacolo fotografando-si e filmando-si, il risultato, ovviamente il video, è andato in rete diventando virale più che virile.

Bernabé è stato licenziato da Lotito, la Lazio è alla ricerca di un nuovo falconiere ma prima dovrà accertarsi che il candidato sia dotato, nel senso buono, di tutte le

caratteristiche per sostituire l’esibizionista spagnolo. Il casting è già incominciato, Rocco Siffredi potrebbe essere il giudice esaminatore, intanto Olimpia ha perso il lavoro proprio per colpa di un altro