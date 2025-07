Malore per Maurizio Sarri: come sta il tecnico

C'è stata un po' di apprensione in casa Lazio e tra i suoi tifosi per la notizia di un malore che questa mattina avrebbe colpito Maurizio Sarri come riportato da Repubblica: il tecnico biancoceleste è stato portato a Villa Mafalda per fare alcuni accertamenti che hanno escluso problemi importanti tant'é che non è stato necessario alcun ricovero ma soltanto degli esami più approfonditi per comprendere al meglio il suo stato di salute.

La nota della Lazio

È la stessa Lazio che, nel primo pomeriggio, ha emesso un breve comunicato spiegando la vicenda. " Il Mister Sarri sta rientrando a Formello e, come da programma, alle 18.00 sarà regolarmente alla guida dell’allenamento. Ha svolto stamattina una visita di idoneità approfondita, più completa rispetto agli esami effettuati dai calciatori al Training Center", si legge sul social X della società biancoceleste. Soltanto uno spavento, dunque, e nulla più: il ritiro dei calciatori è iniziato ufficialmente nelle scorse ore dando il via alla preparazione estiva in vista della stagione 2025-2026.

Il malore di Juric

Anche se si tratta di due situazoni totalmente diverse, la vicenda di oggi ricorda il malore accusato dal mister dell'Atalanta, Ivan Juric, ricoverato in ospedale a causa di un'infezione

alle vie aeree superiori con una complicazione dovuta a un'infezione batterica all'epiglottide. Il tecnico dei bergamaschi sta osservando il normale iter di cure che lo riporterà molto presto a disposizione della squadra.