La Lazio ospita la Fiorentina all'Olimpico: chi gioca e dove vederla in tv

Lazio e Fiorentina si affrontano all'Olimpico - lunedì 30 ottobre alle 20.45 - nel posticipo serale che chiude la decima giornata di Serie A. Il match sarà trasmesso in co-esclusiva su DAZN e Sky Sport.

Sarri contro Italiano, una sfida che mette di fronte due allenatori che amano il calcio offensivo e hanno una filosofia di gioco simile. Emozioni e spettacolo sembrano garantiti, tra le due squadre che puntano a un posto Champions. Sono 82 i precedenti con 44 vittorie laziali, 15 dei toscani e 23 pareggi. Nell'ultimo confronto all'Olimpico dello scorso gennaio è finita 1-1 (reti di Casale e Nico Gonzalez).

Il momento delle squadre

I biancocelesti sono reduci dalla pesante sconfitta di Champions contro il Feyenoord. In campionato hanno vinto le ultime due partite contro Sassuolo e Atalanta. Al momento la squadra di Sarri ha raccolto 13 punti, in casa (due vittorie, un pareggio e una sconfitta). Una vittoria garantirebbe non solo il sorpasso sulla Roma ma anche di accorciare sulla zona Champions, visti i risultati di giornata.

I viola invece vengono dalla goleada in Conference League (6-0) contro i serbi del Cukaricki, arrivata dopo lo stop a sorpresa nel derby contro l'Empoli di campionato. La squadra di Italiano ha conquistato 17 punti, fuori casa (tre vittorie, un pareggio e una sconfitta). Protagonista di un grande inizio stagione, ha tutta l'intenzione di restare nelle parti alte della classifica.

Le ultime dai campi

Senza Casale, Sarri schiera Patric a far coppia con Romagnoli in difesa. Sugli esterni spazio a Marusic e Hysaj. A centrocampo c'è l'imbarazzo della scelta, ma dovrebbero spuntarla Guendouzi e Rovella su Kamada e Cataldi. L'altra maglia a Luis Alberto. Solito ballottaggio in attacco tra Castellanos e Immobile, con lo spagnolo leggermente favorito. Completano l'attacco Felipe Anderson e Zaccagni.

Italiano è costretto ad adattare Parisi terzino destro visto lo stop di Kayode, con Biraghi a sinistra. Al centro Martinez Quarta in vantaggio su Ranieri, accanto a Milenkovic. In mediana torna titolare Arthur con Duncan. Bonaventura sulla trequarti, esterni Brekalo (più di Ikoné) e Nico Gonzalez. Per il ruolo di centravanti Beltran dovrebbe essere preferito a Nzola, dopo la doppietta di coppa.

Probabili formazioni

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

Ballottaggi: Rovella 55% - Cataldi 45%, Guendouzi 60% - Kamada 40%, Castellanos 55% - Immobile 45%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Casale

FIORENTINA (4-2-3-1) - Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Brekalo, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltran. Allenatore: Vincenzo Italiano

Ballottaggi: Beltran 60% - Nzola 40%, Brekalo 60% - Ikoné 40%, Martinez Quarta 55% - Ranieri 45%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dodò, Kayode, Castrovilli

Arbitro: Matteo Marcenaro (Genova)

Dove vedere la partita

Il match sarà trasmesso sia su DAZN sul canale 214 del satellite che su Sky sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251). Per vedere la gara in tv è possibile collegare la propria smart tv a internet ed effettuare l’accesso sull’applicazione della piattaforma. Se non si ha una smart tv è possibile installare l’app su tutte le console da gioco come Playstation e Xbox o dispositivi come Amazon Fire Stick, Timvision Box, Google.

Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale, mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. Basterà collegarsi da pc o dispositivi mobili come smartphone e tablet. Disponibile anche su NOW il servizio di streaming live e on demand di Sky. La telecronaca di DAZN sarà affidata alla coppia Borghi-Marcolin, mentre Sky ha scelto il duo Compagnoni-Marchegiani.