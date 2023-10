Conference League, la Fiorentina vola: travolto il Cukaricki

La Fiorentina si risolleva dopo la clamorosa sconfitta casalinga con l’Empoli nell’ultimo turno di campionato che ha frenato le ambizioni Champions. La squadra viola ha battuto senza difficoltà i serbi del Cukaricki nella partita del terzo turno della fase a giorni di Conference League. La formazione allenata da Vincenzo Italiano ha conquistato 3 preziosi punti importanti per il morale e per il prosieguo del cammino europeo.

Il prezioso successo, infatti, proietta la Fiorentina al primo posto, in coabitazione con Genk e Ferencvaros che hanno pareggiato per 0-0 nell’altra gara del girone. Ora l’attenzione di allenatore e calciatori viola sarà rivolta alla Lazio, avversaria del prossimo turno di campionato.

Primo tempo

I serbi del Čukarički hanno provato subito a creare pericoli per la porta di Terracciano. Al 3’ Nikcevic conclude un pericoloso contropiede calciando di poco alto. Ma è la Viola a passare in vantaggio con Beltran: l’attaccante è abile prima nel difendere palla e poi nel lasciare partire un destro che si infila alle spalle di Belic. Partita in discesa ma subito dopo il gol la squadra di Italiano è costretta ad un cambio: esce Kayode per infortunio a seguito di uno scontro con Tosic ed entra sul terreno di gioco Comuzzo.

La Viola continua ad attaccare e al 10’ raddoppia. Ancora a segno Beltran che raccoglie un passaggio portandosi al limite dell’area di rigore e con un pallonetto batte l’estremo difensore del Cukaricki. La squadra serba è in grande difficoltà: prova qualche affondo ma senza creare pericoli. La Fiorentina, invece, mantiene il possesso palla, cercando l’occasione giusta per infilare la porta difesa da Belic. Occasione che arriva la 22’. Ancora una volta protagonista è uno scatenato Beltran che colpisce la traversa da posizione defilata. Il gol è solo rinviato. Perché al 29’ va a segno Ikoné. L’attaccante si libera al limite dell’aria di rigore e lascia partire un sinistro potente che si infila sotto la traversa: 3-0 Fiorentina.

Ma i guai per il Cukaricki non sono finiti. A causa di un intervento falloso al 38’ viene espulso (rosso diretto dopo consulto al Var) Subotic. La Fiorentina non è sazia di gol. Al 44’ grande occasione per Mandragora che non arriva per poco la palla.

Secondo tempo

In apertura del secondo tempo il nuovo entrato nel Cukaricki Cvetkovic sfiora il gol che avrebbe potuto riaprire la partita. Palla fuori di poco. Dopo questo pericolo la Viola controlla agevolmente la partita, non solo rischiando poco ma andando anche vicino al gol. Una grande occasione capita a Barak al 53’.

Il 4-0 è solo rimandato. Al 66’ Sottil trasforma un calcio di punizione con un tiro preciso sotto la traversa. Pochi minuti dopo è Nzola a sfiorare il gol. Gol che arriva al 73’ con Martinez Quarta che sfrutta una palla in area di rigore. La partita ora ha poco da dire. La formazione guidata da Italiano controlla agevolmente il possesso palla e non esista ad affacciarsi ancora nei pressi dell’area di rigore del Cukaricki. La Fiorentina dilaga. All’83’ Lopez con un tiro di destro da fuori area batte Belic: 6-0. Poi ancora qualche occasione viola fino al fischio finale.

Il tabellino

FIORENTINA (4-3-3) – Terracciano; Kayode (8’ Comuzzo), Martinez Quarta, Ranieri, Parisi (46’ Pierozzi); Barak (67’ Infantino), Lopez, Mandragora; Ikoné (58’ Sottil), Beltran (58’ Nzola), Kouamé. Allenatore: Italiano

CUKARICKI (4-3-3) – Belic; Rogan (66’ N’Diaye), Vranjes, Subotic, Tosic; Sissoko, Docic (46’ Serafimovic), Stankovic (79’ Kovac); Ivanovic (46’ Adzic), Adetunji (46’ Cvetkovic), Nikcevic. Allenatore: Matic

Marcatori: Beltran (2), Ikoné, Sottil, Martinez Quarta, Lopez.

Ammoniti: Vranjes (Cu), Docic (Cu)

Espulsi: Subotic (Cu)

Arbitro: Theouli (Cipro)