La Lazio batte di misura il Bologna e passa ai quarti di Coppa Italia

La Lazio approda ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Sarri, priva dell'infortunato Immobile, conferma le buona prestazione di Sassuolo e conquista la qualificazione davanti al proprio pubblico, superando con il minimo scarto il Bologna.

Grande commozione in avvio per il saluto a Sinisa Mihajlovic, delle sue squadre che l'hanno visto protagonista in campo e in panchina. A bordocampo, assieme al patron Claudio Lotito, presente anche l'intera famiglia Mihajlovic, con la moglie e le figlie visibilmente commosse. Decide un gol di Felipe Anderson, che mette in rete un gol facile facile su assist di Pedro, bravo a sfruttare una clamorosa indecisione del difensore rossoblu Sosa. Gli uomini di Sarri gestiscono bene la gara ma non riescono a chiuderla.

Ci provano più volte Mattia Zaccagni e Luis Alberto, i più attivi tra i biancocelesti senza trovare la via del gol. Il risultato resta in bilico ma il Bologna non impensierisce mai la retroguardia laziale. Tanto basta per conquistare i quarti di finale. Adesso i biancocelesti attendono la vincente della sfida Juventus-Monza, per conoscere l'avversaria dei quarti di finale. Prima però torna il campionato con il big match di martedì: all'Olimpico arriva il Milan, ferito dopo la batosta in Supercoppa italiana. L'ennesimo esame di maturità per la squadra di Sarri.

La partita

Maurizio Sarri limita il turnover: in difesa riposano Casale e Marusic, sostituiti da Patric e Lazzari. In porta si rivede Maximiano. Centrocampo tipo con Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto. Felipe Anderson falso nove, supportato da Pedro e Zaccagni.

Thiago Motta deve fare ancora a meno di Arnautovic e Sansone. Al centro dell'attacco giocherà Barrow. Sugli esterni agiranno Orsolini e Aebischer, in mediana Moro e Dominguez davanti a Schouten. In difesa fuori Posch e Lucumì, spazio a Cambiaso e Sosa.

Primo tempo

In avvio Lazio subito vicina al vantaggio: girata dentro l'area piccola di Felipe Anderson respinta con i pugni da Skorupski. Al 12' ci prova Zaccagni, l'ex Verona rientra sul destro e calcia in porta, sempre pronto Skorupski, respinge in due tempi. Al 19' Zaccagni sfonda ancora a sinistra andando via a Cambiaso, palla a rimorchio per Milinkovic-Savic, il serbo prova a piazzarla ma la conclusione è debole. Il Bologna prova a farsi vedere e alza il baricentro. Cross basso di Aebischer diretto a Orsolini, capisce tutto in anticipo Patric che sventa il pericolo. Al 34' arriva il vantaggio laziale. Clamorosa ingenuità di Sosa che si fa soffiare il pallone da Pedro, lo spagnolo alza la testa e mette al centro per il comodo tocco sotto misura di Felipe Anderson. Reazione immediata del Bologna: Schouten verticalizza per Orsolini che calcia forte sul primo palo ma spedisce alto sopra la traversa. La squadra di Sarri gestisce senza forzare e conserva il vantaggio.

Secondo tempo

Nella ripresa i biancocelesti partono forte. Sempre Zaccagni inventa sulla sinistra e crossa per Milinkovic-Savic, il suo colpo di testa finisce di poco alto sopra la traversa. La Lazio continua a spingere. Al 53' conclusione al volo, dal limite di Luis Alberto sul cross dalla destra di Lazzari, Skorupski blocca a terra. Al 69' biancocelesti vicini al raddoppio. Zaccagni murato dalla difesa rossoblù, poi ci prova Luis Alberto sbattendo sui guantoni del portiere polacco. Ancora Luis Alberto dopo la sponda di Felipe Anderson conclude dal limite, il tiro è ribattuto da Lucumì. La squadra di Sarri controlla il vantaggio col possesso e tiene a bada un Bologna mai pericoloso in avanti. Finisce 1-0, la Lazio conquista i quarti di finale.

Il tabellino

LAZIO (4-3-3) - Maximiano; Lazzari (67' Marusic), Patric, Romagnoli (67' Casale), Hysaj; Milinkovic-Savic (80' Vecino), Cataldi (92' Marcos Antonio), Luis Alberto; Pedro (80' Romero), Felipe Anderson, Zaccagni. A disposizione: Adamonis, Provedel, Radu, Fares, Basic, Bertini, Cancellieri. Allenatore: Maurizio Sarri

BOLOGNA (4-1-4-1) - Skorupski; Cambiaso, Soumaoro (46' Lucumì), Sosa, Lykogiannis; Schouten (46' Medel) (67' Pyyhtia); Moro, Dominguez, Aebischer (64' Soriano), Barrow; Orsolini (64' Zirkzee). A disposizione: Ravaglia, Bardi, Amey, Posch, Kasius, Ferguson. Allenatore: Thiago Motta

Marcatori: Felipe Anderson (L) 33'

Ammoniti: Sosa (B), Zaccagni (L), Luis Alberto (L), Zirkzee (B)

Arbitro: Niccolò Baroni (Firenze)

Stadio: Olimpico (Roma)