La Lazio passa 2-0 a Monza e consolida il 2° posto. A segno Pedro e Milinkovic-Savic

La Lazio vince sul campo del Monza con il punteggio di 2-0, nella sfida valida per il 28° turno della Serie A.

Decidono i gol nel primo di tempo di Pedro, ben servito da Zaccagni e nella ripresa di Sergej Milinkovic-Savic con un gioiello su punizione. Una vittoria fondamentale in ottica Champions per la squadra di Sarri all'U-Power Stadium, che si porta a quota 55 punti, consolidando il 2° posto in classifica.

Delusione in casa Monza nella 100ª partita dell’era Berlusconi. La squadra di Palladino si ferma dopo una striscia positiva di tre partite e resta a 34 punti, in una posizione di classifica tranquilla. Il club brianzolo può comunque festeggiare il record storico di presenze allo stadio. Il precedente primato, che apparteneva a Monza-Genoa (14.142) del campionato di Serie B 1988/89, è stato battuto. Per la partita di oggi è stata infatti superata quota 14.200 spettatori. Meglio anche delle sfide casalinghe contro Milan (14.012) e Inter (13.622).

La partita

Palladino deve rinunciare a Izzo e Pessina squalificati e schiera Donati, Pablo Marì e Marlon in difesa davanti a 4-3-3. Fasce affidate a Ciurria e Carlos Augusto, in mediana Rovella e Machìn. In avanti Sensi e Caprari a supporto del centravanti Petagna.

In casa Lazio, out Marusic per squalifica, Immobile parte dalla panchina. Sarri schiera il solito 4-3-3 con Lazzari e Hysaj terzini e Romagnoli-Casale centrali a difendere Provedel. A centrocampo Luis Alberto, Cataldi e Milinkovic-Savic. Avanti tridente leggero Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni.

Primo tempo

La squadra di Sarri prova a fare la partita e al 12' va vicina al vantaggio. Pedro prova un mancino a giro con la palla che termina di poco alta. Un giro di orologi e i biancocelesti trovano il gol. Sulla sinistra Zaccagni salta secco Marlon e serve al centro per Pedro, che indisturbato deposita in rete. Altra occasione per la Lazio, Pedro serve in area di rigore Zaccagni che calcia sul primo palo trovando la respinta di Di Gregorio. Il Monza reagisce, al 19' riceve sulla destra Ciurria che spedisce in mezzo per Sensi che ci prova di testa sfiorando la porta di Provedel. Al 23' Lazio ad un passo dal raddoppio, tacco di Felipe Anderson al limite dell'area di rigore per Luis Alberto, il suo tiro sfiora il palo. Al 33' incredibile occasione per il Monza, imbucata di Sensi per Ciurria che arriva sul fondo e mette in mezzo per Petagna che stacca ma trova il miracolo di Provedel. Il primo tempo finisce 1-0 per i biancocelesti.

Secondo tempo

Nella ripresa la Lazio trova subito il raddoppio. Al 56' splendida punizioneCalcio di punizione dai venticinque metri battuto con il destro dal serbo che disegna una parabola imprendibile per Di Gregorio che non ci può arrivare. La squadra di Palladino accusa il colpo. L'allenatore campano prova a scuotere la squadra inserendo forze fresche: Antov per Marlon, Dany Mota per Petagna e Colpani per Rovella. Il match però perde via via la vivacità del primo tempo e calano i ritmi. I brianzoli, pur volenterosi non si rendono mai pericolosi dalle parti di Provedel. La Lazio controlla la partita senza sbavature. Al 90' grande occasione per il Monza. Tiro di Colpani che viene respinto da Provedel e ci arriva Gytkjaer che da pochi passi manda incredibilmente alto. L'ultima occasione arriva nel recupero sui piedi di Zaccagni, la sua conclusione trova la respinta di Di Gregorio. Finisce così 2-0 per la Lazio.

Il tabellino

MONZA (3-4-2-1) - Di Gregorio; Donati, Pablo Marì, Marlon (59' Antov); Ciurria, Rovella (60' Colpani), Machìn (80' Barberis), Carlos Augusto; Sensi, Caprari (71' Gytkjaer); Petagna (59' Dany Mota). A disposizione: Sorrentino, Cragno, Birindelli, Carboni, D'Alessandro, Ranocchia, Valoti, Vignato. Allenatore: Raffaele Palladino

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari (83' Pellegrini), Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi (71' Cataldi), Luis Alberto (71' Basic); Pedro (65' Immobile), Felipe Anderson, Zaccagni. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Patric, Radu, Bertini, Marcos Antonio, Cancellieri, Romero. Allenatore: Maurizio Sarri

Marcatori: Pedro (L) 13', Milinkovic-Savic (L) 56'

Ammoniti: Ciurria (M), Caprari (M), Marlon (M), Donati (M), Zaccagni (L), Sensi (M), Felipe Anderson (L)

Arbitro: Matteo Marcenaro (Genova)