La Lazio sfiora l’impresa allo Stadium: Kalulu salva la Juve all’ultimo respiro

La Juventus pareggia 2-2 contro la Lazio, nella sfida valida per il 24° turno di Serie A. La squadra di Spalletti sale a 46 punti ed ora insegue il Napoli di tre lunghezze. Nel primo tempo dominio dei bianconeri, che vanno vicini al vantaggio con un colpo di testa di Bremer, su cui si supera Provedel. Viene annullata anche una rete alla squadra di Spalletti per fuorigioco di Thuram sul tiro di Koopmeiners. Allo scadere passa in vantaggio la Lazio con Pedro, che finalizza un’azione di Maldini. Al 47’ della ripresa i biancocelesti raddoppiano con uno splendido tiro sotto la traversa di Isaksen, su cui non può nulla Di Gregorio. Sotto di due gol la pressione della Juve diventa fortissima. Al 59’ è McKennie di testa a dimezzare lo svantaggio. I bianconeri sfiorano il pareggio in un paio di occasioni, trovando un super Provedel. Poi è la Lazio a sciupare un clamoroso contropiede con Noslin. All’ultimo giro di lancette Boga trova il cross giusto per la testa di Kalulu, che evita alla Juve una sconfitta immeritata.

La partita

Si parte subito su buoni ritmi. Al 9’ ci prova Cambiaso di sinistro, Provedel si distende e blocca la sfera. La Lazio risponde con Isaksen, che entra in area dopo un’azione insistita, ferma tutto Bremer. Al 17’ grande occasione per la Juve. Cross in mezzo di Kalulu per lo stacco imperioso di Bremer. Provedel si supera e mette in angolo. I bianconeri alzano la pressione mentre la Lazio fatica a ripartire. Al 27’ gol annullato a Koopmeiners. Il centrocampista olandese trova un bel destro dal limite, che si infila all’angolino. Nella stessa azione c’è un fallo dubbio di Gila su Cabal. C’è Thuram però che disturba la vista di Provedel. Guida ferma tutto. Ancora Koopmeiners, ci riprova stavolta col sinistro. Palla fuori di poco. Si fa vedere la Lazio. Al 41’ Tavares mette in mezzo un cross insidioso dalla sinistra, Isaksen non ci arriva. In pieno recupero i biancocelesti passano in vantaggio. Maldini ruba il pallone ad un distratto Locatelli e serve Pedro che supera Di Gregorio, sfruttando una deviazione di Bremer. Si chiude con la Lazio avanti 1-0.

Subito cambi nella ripresa: entrano Zhegrova per Cabal e Dele-Bashiru per Basic. Al 47’ la Lazio segna il secondo gol. Lancio illuminante di Cataldi per Isaksen. Il danese sfugge a Cambiaso e lascia partire un tiro che si infila sotto la traversa. La reazione della Juve è fortissima. Yildiz prova a fare tutto da solo e tira a rete, si salva Provedel. Al 59’ arriva il gol bianconero. Dopo un’azione prolungata, Cambiaso mette in mezzo un cross morbido per lo stacco vincente di McKennie. La squadra di Spalletti spinge fortissimo e la Lazio è in apnea. Al 57’ i biancocelesti orchestrano un bel contropiede con Maldini e Noslin, ma il tiro di Taylor non trova la porta. Al 70’ la Juve vicinissima al pareggio. David mette in mezzo per Bremer, che viene anticipato miracolosamente da Tavares. Nell’ultimo quarto d’ora aumenta la pressione della Juve. Al 78’ Provedel è ancora miracoloso su Yildiz. I bianconeri lasciano tanti spazi in contropiede. Su una ripartenza a campo aperto gestita da Tavarez, Noslin sbaglia un rigore in movimento calciando altissimo. Al 96’ arriva il pareggio bianconero. Boga va via a Cancellieri e mette un cross perfetto per la testa di Kalulu che insacca e chiude il match sul 2-2.

Il tabellino

JUVENTUS (3-4-2-1) - Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners (77’ Kelly); Cambiaso (76’ Boga), Locatelli (84’ Miretti), Thuram, Caba (46’ Zhegrova)l; McKennie (84’ Openda), Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Gila (77’ Romagnoli), Provstgaard (83’ Patric), Tavares; Basic (46’ Dele-Bashiru), Cataldi, Taylor; Isaksen (65’ Cancellieri), Maldini, Pedro (66’ Noslin). Allenatore: Maurizio Sarri

Marcatori: Pedro (L) 45+2’, Isaksen (L) 47’, McKennie (J) 59’, Kalulu (J) 96’

Ammoniti:

Taylor (L), Romagnoli (L)

Arbitro: Marco Guida (Torre Annunziata)