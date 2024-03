Lazio-Udinese: 0-0. Palo di Zaccagni | Diretta

La Lazio per rialzarsi dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco costata l’eliminazione dalla Champions League, l’Udinese per allontanarsi dalla zona retrocessione. Quella dell’Olimpico è una sfida delicata per le due formazioni che hanno obiettivi diversi.

Sarri in emergenza si trova costretto a sostituire i tre calciatori espulsi nell'ultimo turno di campionato contro il Milan. Non se la passa meglio Cioffi che, a sua volta, deve rimpiazzare due giocatori squalificati (Ebosele e Walace).

La diretta

39' - sugli sviluppi di un calcio d’angolo, colpo di testa di Giannetti: Provedel devia in corner

38' – Lucca serve una palla sul secondo palo per Kamara che prova al volo: Provedel para

33’- tiro al volo da fuori area di Lovric: Provedel respinge

28' - Lazio vicina al vantaggio. Lazzari serve una palla invitante per Luis Alberto che, da due passi, tira oltre la traversa

23’- Immobile di destro da centro area: palla fuori

4' - Zaccagni si libera al limite dell'area e calcia: palla sul palo

Il tabellino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Giannetti, Perez; Pereyra, Lovric, Zarraga, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. Allenatore: Gabriele Cioffi

Marcatori: -

Ammoniti: -

Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna