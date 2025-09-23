Leao: “Tra Milan e Inter, Milan cento volte!”

La ricostruzione storica dell’arrivo a Milano da parte di Rafa Leao, ospite in una puntata del podcast “Say Less”, è l’occasione giusta per fare giustizia di qualche chiave di lettura infondata e di ripristinare il rispetto della realtà. Cominciamo dal trasferimento in Italia. Leao ha spiegato: “Quando il Lille mi proposte la cessione all’Inter, dissi subito no perché volevo fare ancora un anno in Francia per migliorare il rendimento e cementare la mia autostima”. Chi raccontò, qualche tempo fa, che il mancato arrivo di Leao all’Inter fosse responsabilità diretta del no di Antonio Conte, allenatore dell’epoca, deve prenderne atto! Secondo punto, quest’ultimo mai messo in discussione. Ecco il racconto di Leao: “Appena il ds del Lille, qualche tempo dopo, mi passò al telefono Paolo Maldini il quale mi propose il trasferimento al Milan, dissi subito sì”. E su questa ricostruzione non ci sono correzioni da fare.

Forse vale solo la pena ricordare che a essere convinto del talento straordinario del portoghese, fin dal primo giorno, fu Zvone Boban, allora capo dell’area tecnica del Milan targato Elliott. Infine il giudizio conclusivo di Leao è il seguente: “Tra Milan e Inter, Milan cento volte!”. Sembra la dichiarazione più adatta al nuovo capitano.