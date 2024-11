Un'altra panchina che salta, Gotti via dal Lecce. Lo strano scherzo del destino

Ascolta ora 00:00 00:00

Il pareggio interno (1-1) del Lecce contro l'Empoli nell'anticipo della dodicesima giornata di serie A è stato fatale a Luca Gotti, il 57enne allenatore di Adria esonerato dalla società salentina: i problemi della prima parte di campionato hanno spinto il presidente Saverio Sticchi Damiani per questa decisione.

Magro bottino sino ad ora

Breve il comunicato sul sito web e sui canali social del club: " L'U.S. Lecce comunica di aver sollevato, in data odierna, dall’incarico di tecnico della Prima Squadra il Sig. Luca Gotti. A mister Gotti il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune" . I risultati fin qui ottenuti dai suoi calciatori sono stati magri: 9 punti frutto di due vittorie, tre pareggi e sette sconfitte con un bottino ancor più magro in quanto a reti realizzate (soltanto cinque, la più bassa della Serie A) e 21 reti subite. La società ha fatto successivamente sapere che domani, domenica 10 novembre alle ore 11, si terrà una conferenza alla presenza del presidente, del responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino e del direttore sportivo Stefano Trinchera.

Lo scherzo del destino

L'esonero di Gotti arriva dopo aver rilevato la panchina del Lecce nel marzo scorso al posto di Roberto d'Aversa, colui che adesso guida l'Empoli e ha "deciso" le sorti dell'allenatore di Adria con il pareggio di venerdì sera dell'Empoli che si era portato in vantaggio nel primo tempo con la rete di Pellegri ma che poi ha subìto il ritorno del Lecce con il gol di Pierotti al '77.

I nomi per il dopo Gotti

La pausa di campionato in vista a causa degli impegni della Nazionale di Spalletti in Nations League potrebbe giovare alla società salentina per prendersi qualche giorno di riflessione per poi comunicare il nome del nuovo allenatore: in queste ore circola con insistenza la voce di Marco Giampaolo, attualmente fermo da poco di più di due anni dopo l'esonero dalla Sampdoria nell'ottobre 2022.

Ma sono tanti altri i nomi che si fanno, tra i più quotati Davide, Leonardoe Aurelioma c'è anche il nome di Gabriele. All'orizzonte ecco spuntare anche la coppiamentre è remota l'ipotesi del ritorno di Fabiovisti i rapporti non proprio idilliaci interrotti nel 2020.