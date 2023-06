Lecco, è storia: 3-1 al Foggia e Serie B conquistata dopo cinquanta anni

Finisce 3-1 (5-2 il totale considerando l’andata) per il Lecco che conquista la Serie B e raggiunge le vincitrici dei tre gironi, ossia Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro nel prossimo campionato cadetto che inizierà il prossimo 18 agosto. È finita dunque con una doppia sconfitta per i foggiani che hanno entusiasmato e infuocato una città con le loro rimonte nei minuti finali in tutti i precedenti turni. Per il Lecco, invece, si tratta di un ritorno dopo la parentesi della stagione 1972/73, dove da neopromossa conseguì la ventesima posizione in classifica facendo immediato ritorno in Serie C. Lombardi che hanno chiuso la regular season al terzo posto – 62 punti in compagnia del Pordenone – per poi spuntarla contro Ancona, Pordenone, Cesena e, appunto, Foggia; dimostrandosi, appunto, una “ammazza grandi”.

Successo odierno che è avvenuto in rimonta: 1-0 per gli ospiti dopo soli 4’ grazie a Bjarkason che aveva rimesso in parità la sfida e ridato speranze agli ospiti. È un rigore di Lepore al 34’ a reindirizzare la sfida a favore dei padroni di casa prima delle due reti che chiudono il match nella ripresa: al 78’ è Latki a firmare il sorpasso, ancora Lepore all’88’ a mettere il sigillo definitivo. Dopo sette minuti di recupero arriva il triplice fischio del direttore di gara che mette il sigillo su una stagione incredibile.

Stagione che per il Lecco era iniziata non al massimo, con la parentesi di Alessio Tacchinardi durata solo fino alla quarta giornata. Da allora l’avvicendamento con Luciano Foschi e l’incredibile cavalcata, prima andando addirittura ad impensierire per qualche giornata il primo posto della Feralpi e, poi, riuscendo in grandi imprese durante questa lotteria playoff. Proprio grazie all’avvicendamento fra i due nasce un Lecco solido, battagliero e mai sconfitto in partenza. Il principale merito di Foschi è stato quello di aver dato una identità ai suoi ragazzi, facendo credere loro che nessuna impresa è impossibile e che nelle avversità occorre tirare fuori il meglio senza darsi mai per vinti.

Per il Lecco si chiude dunque un cerchio lungo cinquanta anni. È la terza vittoria ai playoff per i lombardi ma le precedenti due erano state per il passaggio dalla vecchia Serie C2 alla C1: stagione 1996/97 contro la Pro Sesto e stagione 2006/07 contro la Pergocrema (attuale Pergolettese). È la ventesima squadra a partecipare al prossimo campionato cadetto, andando ad affrontarlo per la dodicesima volta nella sua storia. E lo fa avendo firmato una impresa che verrà a lungo celebrata, prima di concentrarsi su come preparare al meglio un campionato che non ammette sbavature ed errori.