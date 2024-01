Leonardo Bonucci è un nuovo calciatore del Fenerbahçe

Una tavolozza di colori, un pennello e sullo sfondo il disegno che raffigura lo stemma della sua nuova squadra: è stato omaggiato così Leonardo Bonucci, fresco di firma con la sua nuova squadra fino a giugno, i turchi del Fenerbahçe. L'ex difensore della Juve è approdato in Turchia dall'Union Berlino dove non ha avuto la fortuna che sperava (quart'ultimo posto in Bundesliga) per approdare nella squadra che attualmente è al primo posto nel campionato turco davanti al Galatasay.

La nota del club

Il club turco ha dato l'annuncio sui propri canali social e sul sito ufficiale. " Il nostro club ha aggiunto alla sua rosa il difensore italiano Leonardo Bonucci. L'esperto difensore vestirà la maglia del Fenerbahçe fino al termine della stagione 2023-24 ". Durante la firma del nuovo contratto organanizzata allo stadio del Fenerbahçe erano presenti tutti i dirigenti compreso, ovviamente, anche il presidente Ali Y. Koç, " Benvenuto nella nostra famiglia: auguriamo successo con il Fenerbahçe ", aggiunge la nota del club. La società turca, in un altro comunicato, fa sapere che Bonucci ha superato anche i controlli sanitari: dagli esami del sangue alle visite mediche in ortopedia, medicina interna, oftalmologia, otorinolaringoiatria, chirurgia generale e cardiologia. " Gli accertamenti sanitari del giocatore italiano sono stati completati con esami radiologici e cardiaci ".

Le parole di Bonucci

Sul proprio account Instagram, Bonucci ha pubblicato il momento della firma con il suo nuovo club ma prima ha voluto dedicare un pensiero alla sua ex squadra tedesca, l'Union Berlino, dando anche importanti indizi sul futuro della sua carriera e i motivi che hanno portato al cambiamento di squadra. " In questa mia probabile ultima stagione mi ero prefissato di tornare a giocare con continuità e all'estero. L'Union mi ha offerto questa possibilità ma nel frattempo gli obiettivi del club sono cambiati a stagione in corso e con grande rispetto fra tutti, presidente, dirigenti e allenatore, si è deciso di continuare ognuno per la propria strada. Grazie a tutti i miei compagni e allo staff, una famiglia che mi ha reso più agevole la vita in questa mia inedita esperienza all'estero. Oggi cambio nazione, ma non obiettivi. E per un'ultima volta permettetemi di urlare #EisernUnion! ".

Finisce in questo modo la telenovela che lo aveva fortemente accostato alla Roma di Mourinho ma una parte del tifo giallorosso non era convinto del potenziale acquisto. Il difensore di 36 anni era arrivato all'Union Berlino il 1° settembre nell'ultimo giorno utile della finestra estiva di mercato. L'Union è stata eliminata dalla fase a gironi della Champions League e sta combattendo nella zona retrocessione della Bundesliga dopo aver perso le sue prime nove partite di campionato.