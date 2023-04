Juve-Sassuolo, l'errore sul gol e le lacrime: la domenica no di Nicolò Fagioli

Giornata da dimenticare per Nicolò Fagioli: il centrocampista della Juventus, una della grandi rivelazioni di questo campionato, è stato protagonista in negativo della rete di Defrel che ha sbloccato la sfida del Mapei Stadium contro il Sassuolo.

La squadra di Allegri perde 1-0 e resta inchiodata a quota 44 punti fuori dalla zona valida per l'Europa. A ritmi bassi al Mapei Stadium il primo tempo è un mix di tatticismo, errori di misura e noia. Nella ripresa poi Defrel sblocca la gara approfittando di un errore di Fagioli e Consigli difende il vantaggio con un miracolo su Rabiot.

La ricostruzione

Minuto 64'. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo per i padroni di casa, il classe 2001 ha sbagliato il rinvio mandando la sfera sull'attaccante neroverde, bravissimo a stoppare e girare immediatamente verso la porta di Perin. Incassata la rete, Allegri lo ha subito tolto dal campo inserendo Miretti al suo posto. Grande delusione per Fagioli che, sedendosi in panchina, è scoppiato in lacrime coprendosi poi il volto con la maglietta. Carlo Pinsoglio si è immediatamente avvicinato per consolarlo. Un episodio sfortunato che non cancella assolutamente quanto di buono fatto dal ragazzo in questa stagione. L'amarezza di Fagioli è aumentata sicuramente dal fatto che l'episodio è risultato fondamentale ai fini del risultato, visto che la Juve ha poi perso non cogliendo una occasione ghiottissima per continuare la sua rincorsa al quarto posto Champions con il pareggio del Milan e la sconfitta dell'Inter (al netto, ovviamente, dell'eventuale annullamento dei 15 punti di penalizzazione che spedirebbe la Juve al secondo posto). Ma di sicuro la sconfitta non è certo solo una sua responsabilità. Anzi.

Le parole di Allegri e il sostegno dei social

Sulle lacrime di Fagioli, protagonista in negativo sul gol-partita di Defrel, Max ha spiegato: "Significa che è un ragazzo responsabile. Gli errori li fanno tutti, non è il colpevole. Deve stare sereno, sono passaggi di crescita che avvengono. Siamo tutti responsabili: potevamo fare un salto in avanti, ma così non è stato". L'attaccamento alla maglia di Fagioli ha raccolto il plauso unanime dei tifosi bianconeri sui social, entusiasti per la dimostrazione di attaccamento alla maglia del giovane talento. Ma anche i tifosi delle altre squadre hanno riservato il loro sostegno a Fagioli, fenomeno abbastanza inconsueto vista la faziosità che in genera regna sul web. Qualche critica invece è arrivata ad Allegri, reo di averlo sostituito subito dopo l'errore. Ma anche questo non sorprende, conoscendo la logica dei social.