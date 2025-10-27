L'esonero di Tudor dalla Juve, Brambilla ad interim. Il totonomi per guidare la squadra

Era nell'aria ed è arrivato puntuale nella mattinata di lunedì 27 ottobre: Igor Tudor è stato esonerato dalla Juventus. Per il tecnico croato, oltre alla fatale sconfitta contro la Lazio, fatali anche i risultati negativi delle ultime giornate con pareggi e sconfitte. In queste ore la società bianconera è già alla ricerca di un sostituto ma al momento, per la gara contro l'Udinese di mercoledì, in panchina andrà Massimo Brambilla, attuale tecnico della Juventus Next Gen.

Il totonomi per la panchina

A questo punto cresce la curiosità per chi potrà essere il nuovo allenatore: tra i nomi più caldi si fanno quelli di due ex tecnici della Nazionale Italiana di calcio, Luciano Spalletti e Roberto Mancini con il tecnico toscano "in vantaggio" sul marchigiano. Anche i bookmaker si stanno scatenando quotandoli, rispettivamente, a 2,50 e 2,75. Molto quotato anche Raffaele Palladino, ex tecnico di Monza e Fiorentina che accetterebbe anche un contratto fino alla fine della stagione.

Cosa può accadere con Thiago Motta

Ricordiamo che un "allenatore in casa" la Juve lo avrebbe già, ed è Thiago Motta che si trova ancora sotto contratto con il club ma il suo ritorno appare più improbabile e, per adesso, soltanto una mera ipotesi. Circolano anche i nomi di due juventini doc, ovvero Zinedine Zidane e Alessandro Del Piero ma anche in questo caso sembra che si tratti più di nomi-suggestione che di qualcosa che possa concretizzarsi nelle prossime ore. Tra i nomi "a sorpresa" la dirigenza bianconera starebbe vagliando anche l'ex tecnico del Psg, Laurent Blanc: il dirigente Comolli starebbe guardando anche ad altre soluzioni straniere tra cui Postecoglou e Terzic.

La storia di Tudor alla Juventus

Non è stato certamente fortunato, Tudor, arrivato in corsa alla Juventus nella scorsa stagione (il 23 marzo) per sostituire Thiago Motta: un quarto posto tirato per i capelli e conquistato all'ultima giornata di

campionato ma valido per la Champions League dove i bianconeri, con il croato in panchina, fino a questo momento hanno ottenuto soltanto due pareggi con Borussia Dortmund e Villareal e la recente sconfitta a Madrid contro il Real.