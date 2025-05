L'esultanza per il gol, lo sputo e la rissa sfiorata. Cosa è successo tra Acerbi e Inigo Martinez

Ascolta ora 00:00 00:00

Inter-Barcellona è stata già ribattezzata come la partita di Champions League più bella ed emozionante del nuovo millennio. Una sfida ricca di colpi di scena, in cui però non sono mancati i momenti di tensioni tra i protagonisti. A fine primo tempo infatti c'è stata una lite in campo tra Francesco Acerbi, uno degli eroi della serata con il gol del 3-3, e il difensore blaugrana Inigo Martinez. I due si sono beccati dopo il rigore segnato da Calhanoglu e hanno proseguito anche dopo il fischio dell'arbitro Marciniak, venendo quasi alle mani, al rientro negli spogliatoi.

Solo durante l'intervallo si è chiarito il motivo della tensione tra i due. Dopo la rete del 2-0 interista e, mentre stava per esultare insieme ai suoi compagni, Acerbi è stato colpito da un calcetto di Martinez. Il difensore interista si è subito rivolto verso l'avversario e ha fatto presente il comportamento antisportivo. Ma non è tutto perché, contestualmente al calcio, il difensore spagnolo avrebbe sputato in direzione di Acerbi, dopo che questi avrebbe esultato parandosi di fronte al rivale. Solo in quel momento è quindi esplosa la tensione tra i due e si è verificato il faccia a faccia che però è stato poi sventato dal pronto intervento di Barella e altri compagni. Mentre il centrale dell'Inter, non ha rilasciato alcuna dichiatrazione ai media, quello del Barcellona ha fornito la sua versione. Parlando a El Chiringuito, Inigo Martinez ha detto: "Non è successo niente, semplicemente Acerbi ha esultato gridandomi nell’orecchio e io ho reagito in modo istintivo, sbagliando. È stata una reazione inutile da parte mia ma in nessun momento gli ho sputato addosso. Lo sputo è finito a un metro di distanza. Altrimenti ovviamente sarei stato espulso".

Un episodio grave e che non è sfuggito a Marciniak e alla squadra arbitrale. Prima di far ripartire il gioco infatti il direttore di gara ha fatto presente come ci fosse in corso un check del Var per un potenziale cartellino rosso. Dopo un paio di minuti però si è deciso che il gesto non fosse passibile di espulsione e quindi si è ripreso a giocare. La questione resta aperta e potrebbe portare a una squalifica del difensore spagnolo.

L'Uefa, in ogni caso, dovrebbe valutare quando accaduto per prendere eventualmente provvedimenti. Le immagini non chiariscono perfettamente la situazione anche se si vede chiaramente Inigo Martinez sputare in direzione di Acerbi.