L'eterno Vardy trascina la Cremonese alla conquista di Bologna

Chi pensava che l'exploit della Cremonese fosse un fuoco di paglia si sarà ricreduto. I grigiorossi hanno vinto sul campo del Bologna, una delle squadre più informa del campionato. Al Dall'Ara è stata decisiva la doppietta di Jamie Vardy, l'eterno bomber inglese, protagonista assoluto della serata. L'ex attaccante del Leicester si porta a quota 4 reti e mette in ginocchio la squadra di Vincenzo Italiano, che per la prima volta quest'anno perde in casa.

La squadra di Nicola confeziona lo scherzetto ai felsinei salendo a più sette dalla zona retrocessione. L'obiettivo è ancora lontano, ovviamente, ma a Cremona si può sognare.

Il Bologna parte subito forte: al terzo minuto, sul cross di Dominguez, Bianchetti libera di testa in area, Orsolini raccoglie, salta Pezzella accentrandosi e sfiora il gol con il mancino a giro sul secondo palo. Idem poco più tardi: colpo di testa di Casale su corner di Moro, con Pezzella che salva in angolo sull'accorrente Castro. Il Bologna però fa alcuni errori imperdonabili nelle retrovie. Al 12°, sul lancio dalle retrovie di Barbieri, Casale sbaglia lo stop e lancia Vardy a tu per tu con Ravaglia, ma l'inglese si fa recuperare e Zortea salva. La Cremonese così prende sempre più coraggio.

Lo schema dei grigiorossi è semplice ma funziona benone: lanci lunghi e aggressione sulle seconde palle, specie con Payero e Vandeputte. Il Bologna appare un po' più leggero del solito e sbaglia parecchio in costruzione, con la Cremonese che è brava ad approfittarne. Regola numero uno per le piccole: quando ti lasciano un'occasione la devi sfruttare, altrimenti se non finalizzi sono guai. I ragazzi di Nicola sbloccano il risultato al 31° con Payero: sul filtrante di Bianchetti, prendendo d'infilata Miranda e Pobega, raddoppia Vardy, che approfitta dell'assist di Bonazzoli, sempre sul filo del fuorigioco.

La Cremonese sfiora il tris che potrebbe chiudere la gara prima dell'intervallo con l'incursione di Bondo, ma Casale si salva e con il Bologna la partita non è mai finita: all'ultimo minuto di recupero del primo tempo, Odgaard trova Castro in area, che calcia, trovando il braccio di Bianchetti: rigore, e Orsolini non sbaglia.

La partita sembra riaperta ma lo è per poco. Non è giornata, per il Bologna, è da incorniciare quella della Cremonese e di Vardy, che al quinto della ripresa anticipa Heggem, entrato per un Casale in difficoltà sul cross di Barbieri e chiude i conti.

Li chiude anche perché Castro e Orsolini sbattono su Audero, e la Cremonese è pure fortunata quando Baschirotto rischia l'autorete nel finale, ma la palla finisce sulla traversa.

La Cremonese torna a vincere e si gode l'exploit e i tre punti d'oro in chiave salvezza. Il Bologna si deve leccare le ferite fermandosi sul più bello, anche se resta al quinto posto, agganciato dal Como.