Referendum sulla giustizia, il governo ha deciso la data: si voterà il 22 e 23 marzo

Secondo quanto si apprende, il consiglio dei Ministri ha deciso di indicare domenica 22 e lunedì 23 marzo come date del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. Nella stessa data, si voterà anche per le elezioni suppletive.

Nel corso dei mesi, il referendum ha catalizzato il dibattito politico e quello tra le toghe, esse stesse divise tra chi esprimerà una preferenza favorevole o negativa ai cambiamenti proposti dal centrodestra. Ma anche all'interno della sinistra il parere non è unanime.

"Sono 30 anni che sono favorevole alla separazione delle carriere, da sinistra, insieme a tanti amici che sono nell'associazione Libertà Eguale", "entriamo nel merito" della questione, e "io sono per deideologizzare questo referendum". Lo ha detto Paola Concia a margine dell'incontro "La Sinistra che vita Sì", organizzato a Firenze da Libertà Eguale. Concia ha anche sottolineato che "si stanno facendo molte polemiche sulla data. Prima o poi sto referendum bisogna votarlo. Per quanto mi riguarda si può votare anche a maggio" e "prima o poi a questa benedetta data bisognerà arrivarci. Quindi arriviamoci più serenamente, e facciamo esprimere gli italiani".

Sulle tempistiche si era espresso anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio

che, in un'intervista al Corriere della sera, ha dichiarato che "siamo convinti che più informiamo gli elettori su contenuto e importanza di questa riforma, più li porteremo alle urne, e con risultati positivi".