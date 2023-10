L'ha bloccata Giroud, il Napoli sprofonda: il pagellone della Serie A

Alzi la mano chi si sarebbe immaginato il Milan al primo posto solitario dopo 8 giornate di campionato, specialmente dopo una rivoluzione che ha cancellato alcuni volti importanti delle ultime annate (leggasi Tonali e Maldini). Probabilmente in pochi, anche tra i più irriducibili rossoneri. La grande delusione, invece, proviene dal Napoli che sprofonda nuovamente al Maradona; stavolta a fare il colpaccio è stata la Fiorentina, mentre la volta scorsa fu la Lazio. La squadra di Garcia è lontana parente della cometa scintillante di Spallenti, cadendo nel buio più profondo. Vediamo i top e i flop del weekend di Serie A.

Giroud, portiere d'emergenza: voto 8

Che Giroud fosse un fuoriclasse non lo si scopre di certo adesso. Il francese è un giocatore capace di imprese mirabolanti, a partire dal record di gol con la nazionale transalpina, tuttavia non lo avevamo visto ancora con i guantoni da portiere. Dopo l'espulsione di Maignan, l'ex Arsenal si è messo a difendere i pali con personalità e tempismo, salvando i tre punti conquistati in quel di Genova con delle uscite spericolate e provvidenziali. Un uomo dalle mille risorse. Che ricerchi una seconda giovinezza come portiere? Gli estermi difensori del Diavolo devono stare sugli attenti, la concorrenza aumenta.

Napoli, un crollo inaspettato: voto 4

Il Napoli non vola più e la favola dello scorso anno sembra un lontano ricordo. Rudi Garcia stecca ancora una volta e gli azzurri perdono un altro match tra le mura amiche. Al Maradona la Fiorentina di Italiano recita il ruolo della corsara con un trionfo che non ammette repliche. Eppure il tecnico francese lo aveva detto in conferenza stampa, coi viola sarebbe stato difficile. Sembravano parole di circostanza, invece la previsione è stata corretta. Peccato che poi a livello tattico l'ex tecnico della Roma abbia sbagliato tutte le contromisure per arginare i gigliati. La paura è che adesso l'ambiente diventi una polveriera pronta a esplodere. Si salvi chi può.

Lukaku, un bomber inarrestabile: voto 7,5

Romelu Lukaku è finalmente in forma eccezionale e il suo impatto si vede in ogni partita. Il centravanti belga è diventato un fattore, l'arma in più di Mourinho, infatti con lui in campo la Roma parte dall'1 a 0. Contro il derelitto Cagliari, "Big Rom" sciorina una prestazione da campione gonfiando la rete per due volte. La riscossa giallorossa passa dal suo titolato attaccante, che in Serie A fa la differenza. Di brutto.

Simone Inzaghi col braccino: voto 5

Una partenza lampo e dopo dodici minuti i suoi nerazzurri si ritrovano in vantaggio di due reti col Bologna, tra le mure amiche di un Meazza stracolmo ed euforico. Invece, la sua Inter va in tilt e si fa rimontare dalla banda di Thiago Motta, uno degli eroi del Triplete, che stavolta mostra il volto dell'avversario ostico da battere. Simone Inzaghi esce da questo weekend di Serie A con una bella emicrania, perché il pareggio casalingo vale come un passo falso. Intanto il Milan, strapazzato nell'ultimo derby, passa avanti in classifica. Black out per Simoncino.

"Flaco" Colpani: voto 7

Trascinatore del Monza con giocate di sostanza, velocità di pensiero e stoccate d'autore. Colpani, "il flaco", è l'uomo in più dei brianzoli anche nella vittoria per 3-0 sulla Salernitana. Il giocatore offensivo del Monza ha già timbrato il cartellino per quattro volte ed è in rampa di lancio per giocare una stagione coi fiocchi. In questo weekend il ragazzo si merita la copertina, aspettando di festeggiare col Papu. Baila come el flaco.