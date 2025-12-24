"Liberazione" rossonera: il Milan manda via Origi, re Mida dell'assenteismo

Toh chi si risente. Divock Origi, belga di Ostenda, 30 anni, è tornato alla ribalta della cronaca milanista con una notizia che ha il sapore di una liberazione per il club rossonero. Finalmente, dopo tre anni e mezzo vissuti incassando uno stipendio principesco (4 milioni lordi a stagione) e un rendimento da zero in condotta (appena 27 presenze complessive, 2 gol contro Sassuolo e Monza) più un prestito al Nottingham Forest dall'esito insoddisfacente (fu rispedito al mittente), ha sottoscritto la rescissione del contratto. Per un anno e passa, avendo rifiutato la retrocessione in Milan futuro (al contrario di Ballò Tourè), ha vissuto da separato a Firenze e dintorni, allenandosi con un preparatore personale. Il suo arrivo, dopo la stagione esaltante dello scudetto 2022, fu scandito da una resa deludente in compagnia di Vranckx e Dest. Solo Thiaw e De Ketelaere offrirono un contributo alla stagione del 5° posto in classifica e semifinale di Champions persa contro l'Inter. Quel risultato fu fatale a Paolo Maldini liquidato il 5 giugno 2023 da Gerry Cardinale.

Grazie al mezzo stipendio annuale risparmiato per Origi, il Milan può coprire l'arrivo di un tedesco di 32 anni, Niclas Fullkrug, stazza alla Giroud, centravanti, in prestito (con diritto di riscatto fissato a 5 milioni) dal West Ham e scortato da una cartella clinica non rassicurante. «Mi sono sempre allenato» le prime notizie offerte ai cronisti quasi per smentire la sua condizione. «Dovevo arrivare due anni fa» il chiarimento per segnalare la trattativa ai tempi del Borussia Dortmund. Fullkrog può cominciare ad allenarsi nelle prossime ore con Allegri che ha 10 giorni per testarne l'utilizzo. Grazie alla deroga federale, infatti, può essere schierato il 2 gennaio a Cagliari, lo stesso giorno in cui si apre ufficialmente la finestra invernale di calcio-mercato.

Bierhoff ha garantito per lui forse perché in nazionale ha offerto risultati migliori (24 presenze e 14 gol). Vedere per credere. L'altro rinforzo atteso è in difesa con una serie di indiscrezioni secondo cui anche Skriniar e Gatti sarebbero stati segnalati da Allegri.