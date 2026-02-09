Fondo cassa e morosità condominiale: finalità e termini di utilizzo

La morosità condominiale è uno dei problemi più delicati nella gestione di un edificio. Quando uno o più condòmini non pagano le quote, l’amministratore si trova spesso a dover garantire comunque i pagamenti a fornitori e manutentori. Ed è qui che entra in gioco il fondo cassa, talvolta utilizzato come soluzione “tampone”, ma non sempre in modo corretto.

Capire quando il fondo può essere utilizzato e quando, invece, si rischia di scaricare i debiti sui condòmini in regola è fondamentale per evitare contenziosi e responsabilità.

Cos’è il fondo cassa condominiale

Il fondo cassa è una provvista di liquidità costituita dai condòmini per far fronte alle spese ordinarie e garantire la continuità dei servizi essenziali: pulizie, illuminazione, manutenzione ordinaria.

Non va confuso con il fondo speciale per i lavori straordinari, obbligatorio per legge, e gli avanzi di gestione, che hanno una diversa funzione contabile.

Il fondo cassa, quindi, non è un serbatoio indistinto di denaro e non può essere utilizzato liberamente dall’amministratore.

Uso del fondo e morosità: cosa è consentito

In presenza di condòmini morosi, l’uso del fondo cassa è ammesso solo in via temporanea, per coprire spese urgenti e non rinviabili, in attesa del recupero delle somme dovute.

È considerato dunque legittimo:

anticipare pagamenti indispensabili per evitare l’interruzione dei servizi;

garantire la gestione ordinaria in situazioni contingenti;

operare con trasparenza, indicando chiaramente in rendiconto l’utilizzo del fondo;

Diventa invece problematico quando il fondo viene usato in modo strutturale per compensare le mancate entrate dovute alla morosità, trasformandosi di fatto in un meccanismo di copertura permanente dei debiti altrui.

I limiti: i condòmini in regola non devono pagare per i morosi

Un principio è ormai consolidato: i condòmini puntuali nei pagamenti non possono essere chiamati a finanziare indefinitamente chi non paga.

L’uso continuativo del fondo cassa per supplire alle morosità:

altera la corretta ripartizione delle spese;

penalizza i condòmini virtuosi;

può essere contestato in sede giudiziaria.

L’assemblea non può legittimare una gestione che, di fatto, scarica sui condòmini in regola il peso economico delle inadempienze altrui.

Gli obblighi dell’amministratore

La riforma del condominio ha rafforzato gli obblighi dell’amministratore in materia di morosità. In particolare, egli è tenuto:

ad attivare il recupero coattivo delle quote entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio;

a non rinviare l’azione per ragioni di mera opportunità gestionale;

a tutelare l’equilibrio finanziario del condominio.

Il ricorso sistematico al fondo cassa non giustifica l’inerzia dell’amministratore. In caso contrario, possono emergere profili di responsabilità, fino alla revoca dell’incarico e alla richiesta di risarcimento dei danni.

Rapporti con i fornitori e responsabilità

Anche nei confronti dei fornitori, la legge prevede un ordine preciso: il creditore deve agire prima contro i condòmini morosi e solo successivamente, in caso di incapienza, può rivalersi sugli altri condòmini, nei limiti delle rispettive quote.

Un uso improprio del fondo cassa può:

mascherare una situazione di insolvenza reale;

creare squilibri nella gestione;

esporre il condominio a contenziosi più complessi.

In conclusione, il fondo cassa è uno strumento utile, ma va gestito con attenzione. Può servire a superare difficoltà temporanee, non a coprire in modo permanente la morosità.