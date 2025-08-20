L'Inter rifiuta 45 milioni per Pio Esposito: ecco chi li aveva offerti

Pio Esposito non si tocca. Questa è una delle poche certezze sul mercato dell'Inter, ancora alla ricerca di un difensore e di un centrocampista, dopo la conclusione senza lieto fine della telenovela Lookman. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, il club nerazzurro avrebbe rifiutato un'offerta di 45 milioni da parte del Napoli, alla ricerca di una punta che sostituisca l'infortunato Lukaku.

Insomma l'Inter considera incedibile Esposito, tornato alla base dopo una strabiliante stagione in Serie B con la maglia dello Spezia, condita da ben 17 reti. Non è la prima volta che il Napoli tenta un approccio per il centravanti, nativo di Castellammare di Stabia, al punto che si dice sia un vero pallino di De Laurentiis. Ma quello partenopeo, non è l'unico club, che ha messo gli occhi sul gioiello nerazzurro. La stessa Atalanta era arrivata ad offrire una cifra vicina ai 40 milioni, una volta incassata la maxi cessione di Retegui. Ma non solo, addirittura il Corriere dello Sport ha raccontato nelle scorse settimane di altre 12 squadre che nel corso di questo mercato avrebbero bussato alla porta di Marotta e Ausilio per Esposito. Anche Fiorentina e Como, le inglesi Nottingham Forest e Leicester si erano fatti avanti con proposte concrete, ma tutte le trattative sono state respinte senza esitazione. L'interesse non si è fermato lì. Lazio, Cagliari, Bologna, Parma, Torino, Sassuolo, Ajax e Basilea avevano coltivato qualche speranza in più, soprattutto per un possibile prestito. Ma l'esito è stato lo stesso. L'Inter ha sempre detto no.

Dal Mondiale per Club alle amichevoli estive, Esposito ha convinto tutti sin da subito ed è ora lanciato a ritagliarsi uno spazio importante in rosa. Anche la sua esplosione ha convinto la dirigenza interista ad abbandonare la pista Lookman, spostando le risorse a disposizione sugli altri reparti. Si tratta di un attaccante completo, forte fisicamente e tecnicamente ma anche con uno straordinario senso del gol. Caratteristiche che servono eccome ai nerazzurri. Le reti messe a segno contro il River Plate e Monza, testimoniano la varietà del suo repertorio.

A quanto pare anche Cristian Chivu ne è entusiasta ed è pronto a schierarlo al centro dell'attacco, ben consapevole che per una stagione da protagonisti i soli Lautaro e Thuram non bastano.

Ma non solo anche il ctstarebbe seriamente a Pio Esposito per aggiungere forza e centimetri all'attacco azzurro nei prossimi, fondamentali, impegni della Nazionale. Intanto l'Inter lo coccola e se lo tiene stretto, convinta di aver trovato il suo numero nove per i prossimi anni a venire.