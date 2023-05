L'Inter ingrana la quarta: Roma ko e sprint Champions

L'Inter di Simone Inzaghi ingrana la quarta, batte 2-0 la Roma di José Mourinho, a domicilio, e sale momentaneamente al terzo posto agganciando la Juventus che sarà impegnata domani contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, a meno uno dal secondo posto occupato dalla Lazio. I gol della vittoria portano la firma di Federico Dimarco, nel primo tempo, e di Romelu Lukaku nella ripresa. La partita dell'Olimpico è stata ad alta tensione, equilibrata, nervosa con l'Inter che ha fatto valere la maggiore qualità della sua rosa e la sua grande esperienza. Con questa affermazione i ragazzi di Simone Inzaghi salgono a quota 63 punti a più sui cugini del Milan a quota 61.

Questa vittoria permette all'Inter di ottenere la quarta vittoria di fila in campionato, la quinta considerando anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia, ma soprattutto è un successo che dà ulteriore consapevolezza ad una squadra che per un periodo della stagione, come avvenuto in quella passata, aveva perso la bussola. In vista della semifinale d'andata di Champions League contro il Milan di Stefano Pioli, Inzaghi ha tratto buone indicazioni da parte di tutta la sua rosa con un Lukaku che sta sempre entrando più in forma, con una difesa solida e un centrocampo di qualità e quantità. La Roma con questa sconfitta vede allontanarsi le possibilità di approdare in Champions League chiudendo tra le prime quattro ma c'è ancora la possibilità di poterlo fare vincendo l'Europa League. Lo specialista di coppa José Mourinho ci proverà a regalare un altro trofeo ai tifosi come fatto nella passata stagione con la Conference League.

La cronaca della partita

Il primo squillo è della Roma al 2' con il tiro di Pellegrini che finisce fuori di poco. Al 15' Brozovic ci prova dalla distanza ma il suo tiro viene deviato in angolo. Al 19' ancora Pellegrini ci prova con un tentativo di destro: Bastoni prima e Onana poi devìano in angolo. Calhanoglu ci prova dalla distanza al 29' ma Rui Patricio è attento. Al 33' l'nter passa in vantaggio con Dimarco che insacca di sinistro su assist al bacio di Dumfries. Sul finire di primo tempo Ibanez decolla di testa ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Finale nervoso con Maresca che fa fatica a tenere a bada i giocatori di ambo le squadre.

Nella ripresa doppia azione ravvicinata per l'Inter con Correa che calcia fuori al 47' e con l'argentino che serve con troppa veemenza Lukaku un minuto dopo. Al 52' è ancora Dimarco a cercare una gioia personale con un altro tiro di sinistro: palla lato. Al 57' palla vagante in area dell'Intercon Ibanez che va alla conclusione di prima intenzione: Onana la spinge in angolo. Al 74' ecco l'errore della Roma: Ibanez anticipa Lukaku ma poi serve di fatto Lautaro Martinez che è lesto a servire subito il belga che di sinistro è chirurgico e batte Rui Patricio. Al 79' Brozovic prova l'azione personale, converge e va al tiri di sinistro: Rui Patricio blocca in due tempi. All'87' Lautaro Martinez ci prova con un destro morbido dalla distanza: traversa piena. All'880 grande azione personale di Matic che penetra in area e serve poi all'indietro Camara che da ottima posizione si divora il gol. Al 94' Pellegrini ci prova a tiro direttamente su punizione: palla fuori di un soffio.

Il tabellino



ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski (93' Missori), Camara (92' Pisilli), Matic (92' Tahirovic), Bove (72'' Dybala), Spinazzola; Pellegrini; Belotti (75' Abraham) Allenatore José Mourinho

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries (60' Bellanova), Barella, Brozovic, Calhanoglu (71' Mkhitaryan), Dimarco (710 de Vrij); Lukaku, Correa (60' Lautaro Martinez). Allenatore Simone nzaghi

Marcatori: 33' Dimarco (I), 74' Lukaku (I)

Ammoniti: Mancini, Pellegrini, Lautaro Martinez, Spinazzola, Gagliardini

Arbitro: Fabio Maresca (sezione di Napoli)