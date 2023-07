L'Inter piazza il colpo Frattesi ma non è finita. Ecco i movimenti di mercato nerazzurri

Davide Frattesi è un giocatore dell'Inter ed è il terzo colpo di mercato messo a segno dalla premiata ditta Marotta-Ausilio. Dopo Marcus Thuram e il giovane difensore Yann Aurel Bisseck, i dirigenti nerazzurri hanno messo le mani sul centrocampista del Sassuolo per una cifra complessiva vicina ai 35 milioni di euro tra parte fissa, bonus e il cartellino del giovane Mulattieri. Il classe 1999 aveva già scelto l'Inter e il suo agente Giuseppe Riso ha confermato l'affare che è in dirittura d'arrivo: "Siamo molto vicini, mancano gli ultimi dettagli. C'è soddisfazione, Davide ci teneva tanto, la sua preferenza era sempre per l'Inter".

Centrocampista moderno

Frattesi è il classico centrocampista moderno: dinamico, tecnico, capace di inserirsi, di fornire assist e fare filtro. Il 23enne romano è reduce dalla sua stagione migliore in Serie A con 37 presenze messe a referto e 7 reti al suo attivo. Nella mente di Simone Inzaghi i ruoli sono ben definiti: Hakan Calhanoglu e Krijstian Asllani saranno i due registi, con il turco titolare e con l'albanese a fare il suo alter ego, con un anno in più d'esperienza, all'occorrenza. Nicolò Barella, Henrix Mkhitaryan e Davide Frattesi agiranno da interni di centrocampo ma ora manca un giocatore fisico che possa sostituire Roberto Gagliardini per caratteristiche fisiche. Il giocatore del Sassuolo era ormai da giorni in pugno a Marotta che visti i buoni rapporti con Carnevali ha chiuso l'affare anticipando e beffando la concorrenza di Roma e Milan che erano molto forti sul giocatore.

Priorità di mercato

La priorità dell'Inter è ora riportare a casa Romelu Lukaku. L'offerta al Chelsea è pronta: 5 milioni di euro per il prestito oneroso con l'obbigo di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Il belga vuole solo i nerazzurri e non rientra nei piani dei Blues che potrebbero anche accettare l'offerta dei nerazzurri per liberarsi del suo ingaggio elevato ma soprattutto per sfoltire un po' la rosa dagli esuberi. Con il possibile arrivo di Big Rom l'attacco dell'Inter sarebbe così composto da quattro elementi: Lautaro Martinez-Thuram-Correa e appunto Lukaku.

Ci sono poi altri due obiettivi di mercato: un difensore esperto per rinforzare la difesa visto che Azpilicueta è sfumato e un altro centrocampista per essere numericamente in sei e con un cambio per ruolo. Sul fronte uscite, invece, sul mercato sono sempre André Onana e Robin Gosens ma in entrambi i casi dovranno arrivare offerte concrete per far sì che si arrivi alla cessione: per il portiere ci vogliono 55-60 milioni di euro mentre per l'esterno tedesco almeno 15 milioni di euro. United e Union Berlino sono interessati ai due giocatori nerazzurri che dopo aver ceduto Brozovic all'Al-Nassr per 18 milioni di euro non hanno voglia di svendere altri giocatori.