Liverpool, scoppia la lite a bordocampo tra Klopp e Salah: cosa è successo

In casa Liverpool il clima è molto teso, complice anche un periodo tutt'altro che positivo. Questo pomeriggio i Reds non sono andati oltre il pareggio contro il West Ham, limitandosi al 2-2 al London Stadium. A testimoniare il momento particolarmente complicato è stato anche l'episodio non edificante che è avvenuto a bordocampo: Mohamed Salah si stava preparando per effettuare l'ingresso sul terreno di gioco dalla panchina e, dopo un colloquio con Jurgen Klopp, tra i due è scoppiata una lite che ovviamente non è passata inosservata agli occhi dei presenti e degli appassionati che stavano assistendo alla gara da casa.

Jurgen Klopp on the incident with Mohamed Salah:



"We talked in the dressing room and it’s done." pic.twitter.com/yNvf1nzY8v — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) April 27, 2024

L'allenatore si è avvicinato al giocatore per parlargli all'orecchio e l'egiziano ha replicando con le braccia tese per poi iniziare a indicare Klopp, che invece dal suo canto continuava ad annuire rivolgendo il suo sguardo verso il campo. L'attaccante stava puntando verso il tecnico e a quel punto Darwin Nunez - che stava per entrare anche lui come sostituto - si è intromesso tra i due e ha allontano il suo compagno di squadra e ha così sedato gli animi, evitando che la situazione potesse degenerare.

La scena, ovviamente ripresa dalle telecamere, ha fatto molto discutere fin da subito. Ma Klopp, almeno per il momento, non ha voluto rivelare il motivo alla base del battibecco. " Abbiamo già parlato nello spogliatoio. Per me è finita lì ", ha tagliato corto l'allenatore tedesco. " Se parlo oggi... Si scatena un incendio ", sono invece le parole che la stampa ha attribuito a Salah in zona mista. Parole che, se fossero confermate, sarebbero benzina sul fuoco.

”THERE’S GOING TO BE FIRE TODAY IF I SPEAK”



Salah after discussion with Klopp during the West Ham match.



Vai pegar fogo se eu falar hoje! Disse Salah na zona mista em Londres após discussão com Klopp pic.twitter.com/oJPhbGm3aL — Joao Castelo-Branco (@j_castelobranco) April 27, 2024

Il diverbio diventa così uno dei tanti ostacoli con cui il Liverpool deve fare i conti in questo finale di stagione. Sono infatti diversi gli obiettivi sfumati e gli insuccessi inanellati nel corso di questa stagione: l'eliminazione in FA Cup contro il Manchester United, la disfatta ad Anfield per mano dell'Atalanta in Europa League, la sconfitta nel derby contro l'Everton. E a questo punto anche la Premier League è un miraggio. Dunque si appresta a finire male l'avventura di Klopp con il Liverpool: i successi non potranno essere cancellati con un colpo di gomma, ma l'involuzione nell'ultimo periodo è un dato acclarato che di certo non lascia contenti i sostenitori dei Reds. Una parabola che in maniera inevitabile sarà macchiata anche dal litigio con un giocatore simbolo del Liverpool che comunque, va detto, non è in buona forma.

Un finale di stagione, e di avventura, che nessuno si sarebbe augurato.