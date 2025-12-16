Lotito scatenato contro chi ha maxi debiti

Claudio Lotito passa al contrattacco e attacca chi ha debiti nel calcio. La grande impresa di Parma non è servita ad addolcire il presidente della Lazio, oggetto di una contestazione sempre più ostile da parte della sua tifoseria, che gli chiede di cedere il club. Così a margine della cena di Natale, Lotito ha lanciato qualche stoccata ai suoi contestatori, convinto dell'infondantezza delle accuse che gli vengono poste ormai da anni: "Se i tifosi si sentono traditi? Il tradito sono io perché ho sempre lavorato solo e soltanto per la Lazio e per questo mi dovranno sopportare, non è che se mi fanno i cori contro o mi mettono pressione io vendo la società – ha detto -. Qualcuno ha creato un clima di tensione e questo sta danneggiando la Lazio".

Sui presunti problemi economici del club, che hanno portato al blocco del mercato, a causa del mancato rispetto dei parametri dell'indice di liquidità, il numero uno biancoceleste tira in ballo altri club: "Qualcuno fa debiti per 500 o 600 milioni eppure si iscrive al campionato e fa mercato senza problemi". Lotito non fa nomi ma sicuramente si tratta di una delle big del nostro campionato, con cui i rapporti non sono idilliaci. Non sembra difficile capire di chi si tratti. Poi spiega ancora: "Ci hanno creato un danno impedendoci di comprare giocatori e anche reputazionale. La Lazio è virtuosa e non ha mutui o leasing". Senza mezzi termini il presidente lascia intendere che c'è chi abbia voluto danneggiare il suo club: "L'indice di liquidità è stato abolito al 1° luglio, poi qualcuno ha deciso che il mercato sarebbe stato spezzato in due trance: dal 1° luglio al 31 agosto con la vecchia norma inesistente con la fotografia al 31 marzo, e poi una seconda parte a gennaio con la nuova impostazione della Uefa dove noi abbiamo sempre avuto il via libera senza sanzioni".

Di sicuro il blocco del mercato in estate ha condizionato in maniera evidente questo primo scorcio di stagione della Lazio. Il grande lavoro di Sarri sta per fortuna mascherando tutte le difficoltà di avere una rosa ridotta all'osso.

"Ho presentato i conti in vista del mercato di gennaio, deciderà la Commissione sui bilanci e siamo fiduciosi ma pensavo che il mercato non sarebbe stato bloccato e non doveva esserlo. Anche altre squadre avranno problemi"

Ma cosa accadrà nella finestra di mercato di gennaio? La Lazio tornerà ad essere operativa e potrà fare nuovi acquisti, almeno a saldo zero? Su questo Lotito non si sbilancia e precisa:. Insomma non manca molto e si saprà se arriverà il via libera tanto atteso da Sarri e i tifosi.