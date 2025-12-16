Bondi Beach, spunta un video su un secondo "eroe civile" nell’attacco di Sydney

Potrebbe esserci un secondo cittadino eroe nell’attacco terroristico di domenica di Bondi Beach, a Sydney. A rivelarlo è un video amatoriale ripreso dalla dashcam di un’auto e diffuso dall’emittente australiana 7News. Nel filmato si vede un uomo anziano con una maglietta viola che affronta e tenta di disarmare Sajid Akram, uno degli assalitori, nei pressi di un’auto parcheggiata vicino al ponte pedonale dove si sarebbe poi consumata la sparatoria. Durante una violenta colluttazione, i due cadono a terra; l’anziano sembra riuscire ad afferrare l’arma e, una volta rialzatosi, la punta verso l’attentatore nel tentativo di tenerlo a distanza.

La dashcam e la testimonianza di Jenny

La dashcam appartiene a una cittadina identificata come Jenny, che ha raccontato sui social media di aver inizialmente scambiato i colpi per fuochi d’artificio. Poi la scena che l’ha paralizzata: "Un’auto con le portiere aperte, un uomo anziano e uno di mezza età che rotolavano per terra, lottando" . Poco dopo, Jenny ha visto un altro uomo, "sui 20 anni, vestito di nero, con una barba folta" , in piedi sul ponte, mentre sparava con un fucile lungo, a non più di sei o sette metri da lei. Presa dal panico, la donna è fuggita dalla scena con i suoi due figli. Nel video compare anche quella che sembra essere una bandiera dell’Isis sul parabrezza di un’auto argentata, elemento ora al vaglio degli investigatori.

"Un eroe civile che non dovrebbe essere dimenticato"

Jenny ha raccontato di aver rivisto l’anziano e la sua compagna in un successivo servizio televisivo: erano distesi a terra, abbracciati. "Quella scena mi ha lasciata senza parole e in lacrime" , ha scritto. "Invece di scappare, l’anziano si è precipitato verso il pericolo, ha lottato disperatamente per afferrare l’arma. Un eroe civile come lui non dovrebbe essere dimenticato" . Un secondo video, citato sempre dall’emittente, mostrerebbe Sajid Akram sparare nella direzione della coppia prima di spostarsi verso il ponte pedonale.

Il bilancio dell’attacco durante Hanukkah

L’attacco è avvenuto durante una celebrazione della festività ebraica di Hanukkah. Il bilancio a Bondi Beach è drammatico: 15 persone uccise e oltre 40 ferite. Attualmente sono 25 i ricoverati negli ospedali australiani, dieci dei quali in condizioni critiche; tre sono pazienti pediatrici. Tra i feriti figura anche Ahmed al Ahmed, già definito il primo "cittadino eroe": è l’uomo ripreso mentre placca e disarma uno dei due assalitori, puntandogli contro l’arma prima di posarla a terra.

L’Australia tra dolore e riconoscenza

Mentre le indagini proseguono, emergono storie di coraggio spontaneo che contrastano la brutalità dell’attacco.

Gesti compiuti da civili senza protezione, che hanno scelto di affrontare il pericolo nel tentativo di salvare altre vite. Il video di Bondi Beach aggiunge ora un nuovo tassello a quel racconto: inermi cittadini che, nel caos, hanno scelto di non voltarsi dall’altra parte.