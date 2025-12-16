Giustizia, Gratteri torna in campo: "Ogni giorno vengo diffamato dai giornali, ma il No al referendum sta recuperando"

Dopo qualche giorni di silenzio pubblico, dovuto molto probabilmente alle gaffe che lo avevano caratterizzato a proposito delle false citazioni attribuite a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ora Nicola Gratteri torna a parlare del referendum confermativo che si terrà nella primavera 2026 a favore o contro la riforma costituzionale della giustizia che prevede la separazione delle carriere dei magistrati. Il procuratore di Napoli suona la carica a tutti i sostenitori del No perché " eravamo sotto di 25 punti, adesso siamo sotto di 6 punti. Quindi c'è stato un bel recupero e ancora c'è tempo ", si dice sicuro il magistrato calabrese.

A margine di una conferenza stampa in Procura e rispondendo alle domande dei cronisti sul referendum sulla riforma della giustizia, Gratteri ritiene che sia " più costruttivo parlare del referendum alla gente comune in tutte le occasioni possibili " in quanto il No alle urne "non è un qualcosa che serve ai magistrati ma è un qualcosa che serve ai cittadini e a difendere l'indipendenza della magistratura ". Avere un pubblico ministero " che dipende dal ministro della Giustizia, favorisce solo i potenti, non favorisce gli ultimi - ha proseguito - l'indipendenza della magistratura è una garanzia per il cittadino, per i figli di nessuno, per gli ultimi, i deboli e i fragili ". " Anche fino all'ultimo giorno del mio lavoro da procuratore di Napoli continuerò a dire quello che penso, anche se quello che penso può dare fastidio a chi gestisce il potere ".

In ogni caso, sulla separazione delle carriere e sulla creazione di due Consigli Superiori della Magistratura, Gratteri assicura che non parteciperà né al comitato del No né agli incontri dell'Anm in quanto " la mia storia mi dice di continuare a fare quello che ho sempre fatto, cioè di dire sempre quello che penso, a prescindere dalla collocazione e dalle contingenze ". Il procuratore di Napoli ha poi invitato i colleghi che sostengono il No e l'Anm " a parlare un linguaggio comprensibile, con meno tecnicismi, rivolgendosi alla gente comune che deve andare a votare ".

Infine, l'attacco nei confronti dei media che lo hanno recentemente criticato a proposito dei lapsus su Falcone e Borsellino: " Io ogni mattina ho almeno cinque o sei giornali che mi diffamano, che alterano i numeri. Lo fanno da sempre. Ma ogni cosa nella vita ha un prezzo, io agisco da persona libera e questo è il prezzo della mia libertà ". Ecco perché la toga 67enne afferma: " Non mi piego. Fra tre anni vado in pensione e potevo tranquillamente starmene zitto. Ma sono fatto così e non mi giro mai dall'altra parte - conclude -.

Anche fino all'ultimo giorno del mio lavoro da procuratore di Napoli continuerò a dire quello che penso, anche se quello che penso può dare fastidio a chi gestisce potere o ai manovratori. Non mi interessa, continuerò ad essere me stesso

".