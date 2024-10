Luna Rossa si riscatta nell'ottava regata e aggancia Ineos sul 4-4

Ascolta ora 00:00 00:00

Luna Rossa vince l'ottava regata della finale della Louis Vuitton Cup, in scena nelle acque antistanti a Barcellona e si porta sul 4-4 con Ineos Britannia. L'AC75 italiana, con il guidone del Circolo della Vela Sicilia, dopo aver "rotto" nella settima regata ed essere stata squalificata, nell'ottavo round si è immediatamente ripresa dopo aver riparato in tempi record la barca griffata Prada e Pirelli. Una regata condotta sempre in testa contro Ineos Britannia, del team principal Ben Ainslie.

Spithill e Bruni confermano in toto la formazione-tipo, visto che la barca aveva disputato un solo leg, e la partenza è subito incoraggiante: Ineos subisce infatti una penalità di 75 metri per boundary e deve partire a rilento. Luna Rossa ha uno start molto convincente e, con le sue mosse sul campo-gara, costringe i rivali alla doppia virata: sono 12 i secondi di vantaggio dopo la prima boa. Ineos Britannia prova ad accorciare, arrivando fino a 7" di margine, ma dalla metà gara in poi non c'è storia. Luna Rossa decolla sul campo di gara, sfruttando il forte vento sul lato destro, tocca i 55.1 nodi (record) e aumenta il suo vantaggio fino a 250m. Ineos prova la rimonta nel lato finale, ma non c'è storia. Luna Rossa vince con un margine di 16" e pareggia i conti: siamo sul 4-4, dopo due prove ricche di emozioni. Questa sfida infinita si conferma più equilibrata e avvincente che mai. Ora le due barche dovrebbero tornare in mare mercoledì per altre due regate. A ruota, dopo un giorno di riposo, la eventuale sfida decisiva andrebbe in scena venerdì (previsti l'undicesimo e il dodicesimo atto) o addirittura sabato (data dell'eventuale tredicesimo confronto). Si gareggia, infatti, al meglio delle 13 sfide. Occorre vincere sette round per ottenere il pass per la 37esima America's Cup, dove ad attendere la barca vincitrice c'è il Defender, ovvero Emirates Team New Zealand.

Nella settima regata tanta sfortuna e recriminazioni per Luna Rossa. L'equipaggio tricolore è stato squalificato nella settimana regata a causa di una rottura alla fine della prima bolina. La partenza è molto concitata, con le barche che prendono due direzioni opposte e Luna Rossa che rischia di finire oltre la boa, per poi virare rapidamente e riuscire a prendere lo start. Le barche restano a lungo affiancate, prima del breve allungo dell'equipaggio tricolore. Ineos Britannia effettua però una virata che risulta decisiva per prendere velocità e virare alla prima boa con un secondo di vantaggio. A quel punto arriva il colpo di scena con il un guasto meccanico. L'imbarcazione italiana ha subito una pesante impruata, imbarcando molta acqua. Un pezzo di carbonio è volato in acqua (pannello), vicino all'albero. Da capire se l'impruata sia stata causata da un altro down del sistema.

Luna Rossa in acqua per un paio di secondi, venendo costretti a fermarsi. Ineos Britannia prosegue così in solitaria verso la vittoria, fino al ritiro del sindacato italiano, avvenuto ufficialmente nel quinto leg: i britannici tornano in vantaggio.